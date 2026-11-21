„Naše shoda je, že čím dříve naplníme náš slib voličům, tím lépe,“ dodal ministr sportu Boris Šťastný.
Poslanec SPD Jan Hrnčíř upozorňuje, že dřívější termín, než červenec 2027 ani stihnout nelze. „Vzhledem k délce legislativního procesu, je to nejbližší možný termín,“ uvedl.
Druhou z variant, kterou vládní politici dříve zmiňovali, byl také termín 1. leden 2028.
Konkrétní podoba financování a výše rozpočtu zůstává nejasná. Podle předloženého návrhu by Česká televize mohla zrušením koncesionářských poplatků přijít přibližně o miliardu korun, Český rozhlas o 400 milionů.
„Je pro mě důležité o tom jednat, ale s ředitelem Chudárkem, ne s opozicí. Opozice bude mít možnost se k tomu vyjadřovat ve druhém čtení a vyjadřují se k tomu i teď na výborech. Znovu ale opakuji, tím že změníme financování veřejnoprávních médií neohrožujeme jejich nezávislost,“ uvedl Babiš v rozhovoru pro iDNES.
Opozice kritizuje současný návrh kvůli obavám z možných zásahů do obsahu vysílání a volá po pojistkách, které by měly zajistit nezávislost veřejnoprávních médií. Vládní poslanci taková vyjádření dlouhodobě popírají, rušení poplatků argumentují tím, že je současný systém zastaralý a že od něj opouští i jiné státy Evropy.
Kontroverze vzbudilo také první čtení návrhu zákona v Poslanecké sněmovně. To se konalo 23. října, kdy bod neplánovaně předřadili vládní poslance na program schůze Sněmovny. Hlasování o rušení koncesionářských poplatků se konalo ve 4:36 ráno následujícího dne.
V reakci na náhlé hlasování o podobě financování ČT a ČRo svolal spolek Milion chvilek pro demokracii 15. listopadu demonstraci na pražské Letné, které se podle organizátorů zúčastnilo přibližně 400 tisíc lidí. Návrh zákona by Sněmovna mohla v druhém čtení projednávat po novém roce.