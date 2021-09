Ruské škole v Praze odzvonilo, nejspíš z trucu. Stovky dětí na to doplatí, Česko odpovědnost odmítá

Přes naléhání české strany Rusko neučinilo žádné kroky k tomu, aby škola, do které chodily děti od první třídy až po maturitu, mohla řádně fungovat. Oznámilo to české ministerstvo zahraničí, které v pondělí Rusku dokonce odeslalo diplomatickou nótu týkající se fungování školy a opět nabídlo součinnost při převodu školy do postavení totožného s ostatními zahraničními školami působícími v ČR.