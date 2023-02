Rusové chtěli vždycky obnovit své impérium, stav z 90. let brali jako ponížení, říká britský odborník Giles

KEIR GILES (55 LET) Giles je odborníkem na Rusko a ruské ozbrojené síly a působí nyní zejména v think tancích Chatham House a Conflict Studies Research Centre, který byl původně spojen s britskou armádou.

Byl vojenským pilotem a působil v Rusku jako novinář a firemní poradce zabývající se obranou.

Loni vydal o širších souvislostech války na Ukrajině knihu Russia’s War on Everybody: And What it Means for You.