Nesmíte vyvážet sovětskou techniku, varovalo Rusko. Nesmysl, řekl Lipavský

„Je to věcný nesmysl a že na tento materiál reexportní doložka neexistuje. Jde o další způsob, jak se Rusko lží domáhá zastavení naší podpory Ukrajině,“ uvedl Lipavský.

To potvrzuje i mluvčí resortu Lenka Do. „Rusko v nótě sděluje, že zbraně sovětské provenience nesmíme poskytovat třetím zemím bez ruského svolení. My na nótu nereagovali, protože to je nesmysl. Na tento materiál neplatí žádná reexportní doložka,“ řekla iDNES.cz.

Rusko v tomto týdnu diplomatickou nótou formálně varovalo USA a další západní státy, že jejich dodávky zbraní na Ukrajinu podněcují tamní konflikt a mohly by přinést „nepředvídatelné důsledky“.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová v pátek řekla, že podobné vzkazy ohledně dodávek zbraní na Ukrajinu Moskva zaslala „všem zemím“, čímž měla zřejmě na mysli státy NATO. Česko je členem NATO od roku 1999.

Ministr Lipavský uvedl, že ruská nóta vůči ČR představuje další způsob, jak se Rusko lží domáhá zastavení české podpory Ukrajině. Vojenská a další pomoc Ukrajině je podle něj jednoznačně ve strategickém zájmu Česka.

„Ruský velvyslanec na začátku března oznámil náměstkovi MZV ČR, že Rusko očekává na Ukrajině teroristické útoky proti konvojům se západními zbraněmi. To jasně interpretujeme jako výhrůžky, že Rusko samo chystalo a chystá sabotážní akce. Ruská strana oznámila, že těmto akcím nebude moci nijak zabránit, což my chápeme jako další z řady výhrůžek ze strany Ruska. Podobné vzkazy předávali Rusové dalším našim spojencům z EU a NATO,“ uvedl ministr Lipavský. Dodal, že Rusko se obecně od začátku své agrese snaží odradit země EU a NATO od pomoci Ukrajině.

Tanky a raketomety

Česká strana poskytuje Ukrajině zbraně i další vojenský materiál. Celková hodnota darovaného materiálu Ukrajině představovala k 6. dubnu 1,1 miliardy korun. Z bezpečnostních důvodů ale resort obrany již delší dobu neuvádí, jaký vojenský materiál na pomoc napadené zemi posílá.

Podle serveru Echo24 poslalo Česko na Ukrajinu také samohybné houfnice Dana a salvové raketomety RM-70 Grad československé výroby. List The Wall Street Journal minulé úterý napsal s odvoláním na představitele českého ministerstva obrany, že Česko poslalo na Ukrajinu více než desítku modernizovaných tanků sovětské výroby T-72M.

Neoficiální informace, že ČR poslala Ukrajině několik desítek starších tanků T-72 a bojových vozidel pěchoty (BVP), předtím česká armáda ani ministryně obrany Jana Černochová nepotvrdily s odůvodněním, že z bezpečnostních důvodů nelze dodávky specifikovat.