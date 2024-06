Žhář z Kolumbie je amatér, ale žádný hlupák. Nebude odporovat, tvrdí Blažek

Ministr to v neděli řekl v diskusním pořadu Otázky Václava Moravce České televize. Soud poslal v pondělí šestadvacetiletého cizince do vazby. Podle dřívějšího vyjádření premiéra Petra Fialy se prověřuje podezření ze zapojení ruských tajných služeb, pravděpodobnost je vysoká.

„Podle všeho to zatím vypadá, že nejde o nějakého agenta typu Carlose, Šakala a podobně,“ uvedl Blažek. „Pravděpodobně je to spíš amatér než profesionál,“ dodal. Zároveň však uvedl, že asi nebude tak hloupý, aby přivedl policii jednoznačně k tomu, kdo ho najal. Vyšetřování by zadržený Kolumbijec podle ministra neměl protahovat.

„Pokud vím, je ve vazbě a v zásadě nemá mnoho důvodů nespolupracovat, protože by tady byl zbytečně dlouho,“ uvedl. Ministr vnitra Vít Rakušan již dříve také řekl, že muž jednal sám a neměl v Česku žádné komplice. Za teroristický útok mu hrozí až výjimečný trest včetně doživotí.

BIS @biscz BIS, stejně jako zpravodajské služby v dalších zemích, získává stále jednoznačnější informace o aktivitách ruských zpravodajských služeb, které se snaží rekrutovat mimo Ruskou federaci lidi ochotné za peníze provádět na území evropských států sabotáže. Cílem je destabilizace,… https://t.co/qmOn04V9mw https://t.co/6GFrcFb3pk oblíbit odpovědět

Žhářský útok na Klíčově se odehrál minulý týden v noci na čtvrtek. Policie následně i díky veřejnosti získala fotografii podezřelého a v sobotu ráno ho zadržela, následně zahájila trestní stíhání. Vazba má zabránit jeho útěku, zabránit mu působit na možné svědky, ale i předejít tomu, aby trestný čin dokonal.

Cizinec byl podle policie při zadržení v Česku pět dní. Je původem z Jižní Ameriky a hovoří španělsky. Policisté neupřesnili, do jaké míry muž svůj čin dokonal.

Bezpečnostní informační služba na síti X napsala, že stejně jako zpravodajské služby v dalších zemích získává stále jednoznačnější informace o aktivitách ruských zpravodajských služeb, které se snaží verbovat mimo Rusko lidi ochotné za peníze provádět na území evropských států sabotáže. Policie kvůli útoku o minulém víkendu v Praze zpřísnila bezpečnostní opatření.

V květnu vypukl požár v obchodě Ikea v litevském Vilniusu. Polský premiér Donald Tusk nenaznačil, že by mohl být dílem zahraničního sabotéra: