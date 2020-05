Moskva kritizuje pomník vlasovcům, Kolář vyzval Evropskou komisi k reakci na ruské útoky

Praha Odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva v Praze 6 a vybudování památníku vojákům Ruské osvobozenecké armády, takzvaným vlasovcům, v pražských Řeporyjích jsou ústupkem těm, kdo se snaží o revizi výsledků druhé světové války. V prohlášení na facebooku to v pondělí uvedlo ruské velvyslanectví v Praze.

Podle ambasády tyto kroky ukazují, na čí straně jsou sympatie některých českých politických sil.



„Budování jakýchkoliv pomníků je samozřejmě vnitřní záležitostí státu, jehož občané si vybírají své hrdiny sami. O tom, na čí straně jsou sympatie některých politických sil v současné České republice, názorně svědčí odstranění pomníku osvoboditele Prahy a jejího čestného občana maršála I. S. Koněva a instalace pamětní desky kompliců válečných zločinců (jednotky vlasovců byly součástí SS) v předvečer 75. výročí osvobození Československa od nacismu. Je to jasný ústupek těm, kdo se snaží o revizi výsledků druhé světové války a ignoruje Chartu OSN a jiné mezinárodně právní a morální imperativy,“ uvedla ambasáda.

Pamětní desku připomínající podíl vlasovců na osvobození Prahy nechalo minulý týden v Řeporyjích instalovat vedení této městské části v čele se starostou Pavlem Novotným (ODS). Na pamětní desce je vyryt citát z knihy Souostroví gulag Alexandra Solženicyna „Zdali všichni Češi pak pochopili, kteří Rusové zachránili jejich město?“ Další krátký text pak připomíná Pražské povstání a 300 vlasovců, kteří při něm padli.

Takzvaní vlasovci byli občané Sovětského svazu, kteří se v německém zajetí nechali naverbovat do Ruské osvobozenecké armády. S Němci pak od začátku roku 1945 bojovali proti Sovětům. Velitel jedné z divizí vlasovců Sergej Buňačenko vydal 6. května 1945 v Řeporyjích rozkaz, po kterém vlasovci přišli na pomoc protinacistickému Pražskému povstání. Rusko podíl vlasovců na osvobození české metropole neuznává.

Koněv velel jednotkám Rudé armády, které mimo jiné osvobodily koncentrační tábor v Osvětimi a v závěru války dorazily do Prahy a pomohly ji osvobodit od nacistů. Podílel se ale i na krvavém potlačení protikomunistického povstání v Maďarsku v roce 1956. Jeho sochu z roku 1980, která byla častým terčem vandalů, nechalo v dubnu odstranit z náměstí Interbrigády vedení Prahy 6. Městská část vedená starostou Ondřejem Kolářem (TOP 09) chce Koněvovu sochu nahradit památníkem osvobození Prahy. Sochu zapůjčí do připravovaného Muzea paměti 20. století.

Novotný, Kolář a pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) jsou pod policejní ochranou. Týdeník Respekt nedávno uvedl, že do Česka přijel s diplomatickým pasem pracovník ruských tajných služeb vybavený jedem ricin. Moskva to dementovala jako novinářskou kachnu. Diplomatův příjezd potvrdil ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Zda měl muž jed, nechtěl komentovat. Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) v neděli v České televizi uvedl, že ruské výhrůžky pražským politikům jsou nepřijatelné, vláda ale odvetné kroky včetně případného vyhoštění některých diplomatů podnikne až po potvrzení informací bezpečnostními složkami.

Reakce na chování Ruska

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) vyzval v otevřeném dopise předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, aby se zasadila o to, že Evropa odsoudí ruské útoky na členské státy Evropské unie. Rusko podle něj vede proti EU hybridní válku, jejímž bojištěm se aktuálně stala Praha. Rusko a jeho přívrženci kritizují Koláře kvůli odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva z náměstí Interbrigády. Kolář je pod policejní ochranou, stejně jako pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a starosta Řeporyjí Pavel Novotný (ODS).

Kolář v dopise uvedl, že na tom, že Praha 6 sochu odstranila, by nebylo nic zvláštního, protože socha je majetkem městské části, a ta je oprávněna s ní nakládat v souladu s českým právem. „Akt sejmutí sochy z piedestalu ovšem vyvolal zcela nepatřičnou reakci Ruské federace, která se v reakci na toto zcela legální rozhodnutí Prahy 6 rozhodla reagovat vyhrožováním a zcela nepatřičným vměšováním se do vnitřních záležitostí Prahy 6, Prahy jako takové a ve finále celé České republiky,“ napsal Kolář.

Socha, oceněná znalkyní na 13 milionů korun, je nyní uložena v depozitáři v Měšicích u Prahy. Má se následně přesunout do Muzea paměti 20. století, jehož vybudování chystá hlavní město. Socha bude muzeu zapůjčena zdarma a dál zůstane majetkem Prahy 6.

„Rusové nás již rok označují za nacisty, já osobně jsem podle jejich oficiálních představitelů ‚Gauleiter‘, ruská ambasáda v Praze a ruští oficiální činitelé vyzývají české občany prostřednictvím sociálních sítí a dezinformačních webů k fyzické likvidaci těch, kdo v odstranění sochy ‚mají prsty‘,“ poznamenal starosta. Gauleiter byl vůdce regionální pobočky nacistické strany NSDAP.

Rusko podle Koláře obviňuje západní země z falšování historie a přepisování dějin a vede proti EU hybridní válku. „Chování, jaké známe z dob Sovětského svazu, je pro naši civilizaci neakceptovatelné a nesmí být tolerováno. Pokud budeme jako Evropa tomuto pseudovelmocenskému tlaku východního obra na hliněných nohách ustupovat, nebude to znamenat nic jiného než pomalé, ale jisté zhroucení liberální demokracie,“ napsal Kolář.

„Vážená paní předsedkyně, žádám a vyzývám Vás, abyste se důrazně zasadila o to, aby Rusku bylo jasně řečeno, že takovéto chování je neakceptovatelné,“ apeloval na Von der Leyenovou. V případě útoků na podstatu demokracie a svobody by měla Evropa dát podle něj najevo, že jakýkoli útok na členský stát unie a jeho občany považuje za útok na svou podstatu a měla by jej jednoznačně odsoudit.