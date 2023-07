Jak donutit Putina ukončit válku. Kocáb má návod pro ruské oligarchy

Na sankčních seznamech skončily desítky ruských miliardářů. Minulý týden Česko zařadilo na vnitrostátní sankční seznam ruského podnikatele Vladimira Jevtušenka a jeho syna Felixe Jevtušenka.

„Mluví se o odstavenosti, ale ono by také bylo možné začít hovořit o tom, že majetky se jim prostě zabaví a veškeré prostředky, které se jejich prodejem získají, se věnují Ukrajině na boj proti obrovské agresi,“ uvedl Kocáb.

Na zabavení majetku zatím ale není nástroj, který by to umožnil. Podle Kocába jde spíše o odvahu se k takovému kroku odhodlat. „Nástroj si vláda opatří, prostě bude vytvořen zákon. My jsme ale nikdy neměli moc odvahy proti Rusům vystupovat,“ sdělil Kocáb.

Určitou odvahu podle jeho slov prokázal například současný prezident Petr Pavel nebo předseda vlády Petr Fiala. „Zabavení majetku je velmi radikální a je potřeba ho diskutovat na evropské, možná celosvětové úrovni,“ dodal.

Důležitý krok ve válce na Ukrajině by podle něj mohli udělat sami ruští miliardáři.

„Je naděje, že miliardáři jednoho krásného dne řeknou Putinovi: ‚Dost. Ta tvá válka a umanutost po tom velkém Rusku a nadvládě nad východní a střední Evropou už nás stojí příliš mnoho majetku, ale i lidských životů. Je potřeba, abys skončil‘,“ řekl Kocáb.

Něco podobného se objevilo u povstání Jevgenije Prigožina, který si řekl, že vedení ruského státu už není kvalifikované. Podle něj šlo v případě Prigožina o jednoznačný puč. „Rozpadla se jednota ruského válečného vedení před zraky celého světa. Prigožin cítil svoji šanci dostat se do Kremlu místo Putina,“ míní Kocáb.