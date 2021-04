Rusko nabízí Česku 300 tisíc dávek Sputniku V. Vakcínu by podle Moskvy mohl rozvážet Avenier

Praha/Moskva Premiér Andrej Babiš znovu stojí před úvahami nad dovozem vakcíny z Ruska, které nabídlo, že by mohlo během dubna dodat do Česka dávky Sputniku V pro 300 tisíc lidí, pokud bude schválená pro mimořádné užití jako v jiných zemích. Rusové dokonce sdělili, že by vakcínu v ČR mohla rozvážet firma Avenier. Sputnik V však zatím nebyl schválený Evropskou agenturou pro léčivé přípravky.

Rusko dokončilo testy varianty vakcíny Sputnik-Light, kdy stačí jen jedna injekce. Putin se nechá očkovat „Potenciálním partnerem pro realizaci dodávky, distribuci a vakcinaci přípravkem Sputnik V je společnost Avenier, a.s.,“ uvedl na svém webu v polovině března ruský fond Roskongress, píše iROZHLAS. Společnost Avenier již rozváží vakcíny firmy Jonhson & Johnson nebo Moderna. Ohledně organizace dodávek vakcíny se na ruský fond údajně obrátil přímo Pražský hrad a poslal dokument, ve kterém se píše: „Kancelář prezidenta České republiky podporuje jakoukoli iniciativu k dosažení efektivního řešení, pokud jde o vakcinaci občanů Česka a nejrychlejší způsob boje proti pandemii SARS-CoV-2.“ Kontakt s Ruskem navázal v únoru i prezident Zeman, který poslal dopis Vladimiru Putinovi, jehož obsah Hrad nezveřejnil. „Můžeme do České republiky dodat Sputnik V pro 300 tisíc lidí jen během dubna, pokud bude vakcína schválena pro mimořádné užití, jako tomu bylo v Maďarsku a dalších 58 státech,“ citovala CNN Prima NEWS v sobotu ruské představitele. Problémem je, že ruská vakcína ještě není schválená, i když žádost Evropské agentuře pro léčivé přípravky Rusové již podali. Oproti konkurenčním vakcínám je Sputnik V ve schvalovacím procesu značně pozadu. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) jednání s Moskvou a Ruskem odmítl, není podle něj na pořadu dne. Sám se netají, že není příznivcem této myšlenky „Teď není vhodný čas na experimenty. Proto zastávám názor, že pro případné využití jednotlivých vakcín je základním kritériem její řádné schválení,“ dodal Petříček pro CNN Prima NEWS. Podle iRozhlasu ale proběhla nějaká jednání na diplomatické úrovni bez ohledu na komunikaci Hradu, ale podle českého úřadu v Moskvě se o žádných konkrétních bodech nejednalo. Ruskou vakcínu Sputnik V Evropská unie nepotřebuje, vzkázal eurokomisař Naproti tomu premiér Babiš už dříve naznačil, že by bylo správné o Sputniku V začít přemýšlet a případně ho pro Českou republiku získat, pokud by došlo ke schválení ze strany Státního úřadu pro kontrolu léčiv (SÚKL) a ministr zdravotnictví Blatný by uplatnil pro vakcínu výjimku. Blatný s návrhem ale nesouhlasí. „Dokud budu ministr zdravotnictví, tak nebudeme v Česku očkovat látkou, kterou neschválila Evropská léková agentura,“ řekl v únorovém rozhovoru pro iROZHLAS.cz. A právě díky tomu si Blatný vysloužil nevoli prezidenta Zemana, který se od té doby snaží prosadit jeho odvolání. Zájem premiéra o ruskou vakcínu znovu vyvolal neúspěch jednání s představiteli členských států Evropské unie o rozdělení vakcín pro země, které nezvládají boj s pandemií. A podle vzoru Rakouska začal nákup Sputniku V prosazovat. Zeman chce po Babišovi odvolání Blatného a ředitelky SÚKL kvůli postoji ke Sputniku. Skončit by měl i Petříček I přes neschválení Sputniku Evropskou lékovou agenturou, vakcínu očkuje například Maďarsko nebo Srbsko. Na Slovensku se jí nechal naočkovat bývalý premiér Igor Matovič. Podle nejaktuálnější studie má mít ruský Sputnik účinnost 91,6 procent, ale i přesto se objevily případy nákazy po naočkování například u argentinského prezidenta, který se pravděpodobně znovu nakazil a čeká na výsledky testů.