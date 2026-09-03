„Na základě přesvědčivých informací poskytnutých jak německou stranou, tak i na základě vlastních zjištění dvou českých tajných služeb ministr odmítl vysvětlení velvyslankyně, která tyto incidenty označila za provokace sloužící jiným zájmům,“ uvedlo ministerstvo.
Ministr také velvyslankyni informoval o chystaném recipročním opatření vůči ruským diplomatům v Česku. Chce tak reagovat na nedávné zpřísnění podmínek pro diplomatickou misi České republiky v Moskvě. Stejné podmínky, jaké nyní platí pro českou misi v Rusku, mají nově dopadnout na diplomatický i technický personál Ruské federace akreditovaný v Česku.
Macinka apeloval na deeskalaci situace. Rusko vyzval, aby samo přišlo s návrhy, které povedou k míru.
Podle německého ministerstva vnitra jsou Rusové zodpovědní za špionážní a sabotážní akce po celé Evropě a srpnový incident na letišti Lipsko/Halle zapadá do „známého vzorce ruských hybridních operací“. Útok podle něj provedli naverbovaní agenti, které najaly ruské státní orgány.
Německo kvůli útoku přijme řadu bezpečnostních opatření, mimo jiné uzavře ruský generální konzulát v Bonnu a Ruský dům v Berlíně. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová v reakci na to obvinila německé úřady, že si vymyslely záminku, aby generální konzulát a Ruský dům mohly zavřít.
Česká diplomacie v úterý na sociální síti X v reakci pro německé ministerstvo zahraničí v anglické verzi uvedla, že „kdykoliv ruské hybridní aktivity cílí na jednoho z našich spojenců, jsme ohroženi všichni“.„Zjištění jsou alarmující a není možné je brát na lehkou váhu. Opravdu to není v rovině nějakých mediálních spekulací, že by to byla nějaká vnitropolitická hra,“ uvedl ve středu Macinka.