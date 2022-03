Kdyby chtěl Putin Zelenského zabít, už by to udělal, míní generál Šedivý. Jak velká je jaderná hrozba?

Rozhovor

Dokud nedosáhne splnění alespoň části svých válečných plánů, Vladimira Putina k vyjednávání o míru na Ukrajině hned tak něco nepřiměje. Naznačil to šéf unijní diplomacie Josep Borell. Podle něj Moskva ještě nedosáhla toho, co chtěla. Stejný názor zastává i bývalý náčelník generálního štábu české armády Jiří Šedivý. „Putin ještě pořád není v situaci, kdy by byl donucen jednat. Nejméně měsíc budou boje pokračovat,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz.