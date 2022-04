Rakušan: Česko už má první raněné bojovníky na Ukrajině, někteří jsou i nezvěstní

„Z informací, co jsem poslouchal na vládě, tak je to je to minimálně v řádu desítek, možná i nižších stovek,“ řekl k počtu Čechů bojujících na Ukrajině vicepremiér. Zároveň doplnil, že má o dobrovolníky strach. „Protože ne ve všech případech to jsou lidé, kteří si reálně umí představit, co ta válka je a mnohdy jsou vedeni sympatickou, ale také trochu romantizující představou o tom, co na Ukrajině zažijí,“ myslí si Rakušan.

Čeští občané mají službu v cizí armádě zakázanou, hrozí za ni až pět let vězení. Na začátku března ale premiér Petr Fiala (ODS) a prezident Miloš Zeman slíbili abolici všem dobrovolníkům, kteří odjedou bojovat za Ukrajinu. Jinými slovy jim garantují beztrestnost po jejich návratu do Česka. „To je asi rozumné. Přesnou právní cestu neznám, nicméně pokud bojovali za ukrajinskou armádu a vrátí se do Česka, tak tady neskončí ve vězení. To jim naše vláda zkrátka přislíbila,“ potvrdil ministr vnitra.

Za normálních okolností musí zájemci o službu v cizím vojsku požádat hlavu státu o výjimku. Žádost by podle zákona měli poslat ministerstvu obrany, které ji společně s resorty vnitra a zahraničních věcí posoudí. Pak se celá záležitost dostává do rukou prezidenta k finálnímu rozhodnutí. Kancelář prezidenta republiky eviduje 675 lidí, kteří mají zájem vstoupit do ukrajinské armády. „Ministerstvo obrany registruje přibližně 600 žádostí a dotazů na vstup do ozbrojených sil Ukrajiny,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí resortu Jana Zechmeisterová. Jak ale potvrzuje Rakušan, mnozí Češi se nikam oficiálně nehlásili a vyrazili bojovat na Ukrajinu po vlastní ose.

S tím souhlasí i bývalý profesionální voják Lumír Němec. „Chlapi, kteří skutečně chtěli, tak v okamžiku vypuknutí války odjeli. Nečekali na to, zda jim to pan prezident povolí. Sebrali se a jeli,“ uvedl pro Lidovky.cz někdejší příslušník speciální jednotky vojenské policie (SOG). Také on upozorňuje, že dobrovolníci si narukování do ukrajinské armády musí pořádně rozmyslet. „Lidé, kteří tam chtějí kvůli adrenalinu nebo jen kvůli penězům, by to podle mě neměli dělat. Člověk musí opravdu cítit potřebu pomoci Ukrajině, s pár takovými lidmi jsem se setkal. Pak je ale třeba si uvědomit, že jde o reálnou brutální válku, kde se umírá. A pravděpodobnost, že tam lidé zemřou, je veliká,“ varuje Němec.