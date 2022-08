Proruští aktivisté Tušl s Čermákem zřejmě skončí ve vazbě. Ve videu vyzývali, aby se lidé postavili Ukrajincům

Dva známí podporovatelé Putinova režimu nejspíš opravdu zamíří do vazební věznice. Státní zástupce vyhověl policistům a podal k soudu návrh na vzetí do vazby. Konečný verdikt by měl nejpozději padnout během soboty.

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč