Javelinů vznikne ročně tisíc, Stingery se už nevyrábějí. Jak dlouho ještě Západ vydrží dodávat zbraně Ukrajině?

Nyní je však potřeba opět vyrábět a producenti začínají pociťovat potíže. Serveru Lidovky.cz to řekl prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Jiří Hynek.

„Týká se to třeba reaktivních protitankových granátů RPG 75, střelného prachu do munice nebo i filtrů do plynových masek. Důvodem je například to, že z důvodu snižování výrobních nákladů a přísných evropských ekologických limitů se většina výroby přesunula do Asie. V Evropě by se výroba neúměrně prodražovala. Pandemie covidu-19 toto pak už jen obnažila. Globalizace jde přímo proti bezpečnosti,“ tvrdí Hynek. A na limity dané kapacitou výroby mohou v řádech několik týdnů až měsíců začít narážet také dodávky sofistikovaných protipancéřových a protivzdušných systému Javelin a Stinger.