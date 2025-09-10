„Drzost a rozpínavost Putina nezastaví nic jiného než jasná odpověď NATO, míní Rakušan. Dodal, že jeho hnutí nikdy nedovalí jakékoliv zpochybňování členství v Severoatlantické alianci. Podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) narušení polského vzdušného prostoru ukazuje, jak vážně to Putin myslí s mírem.
NATO tak podle Jana Lipavského musí bezprostředně posílit protivzdušnou obranu na svých hranicích. Ministr zahraničí také vyzval k silnějším protiruským sankcím. „Narušení polského vzdušného prostoru ruskými drony je dalším důkazem, že válka Moskvy proti Ukrajině ohrožuje nás všechny,“ uvedl Lipavský.
„Noční ruský dronový útok, jenž zasáhl i území Polska, je testováním obranyschopnosti zemí NATO. Těžko lze uvěřit, že šlo o pouhou náhodu. Putinův režim ohrožuje celou Evropu a systematicky zkouší, kam může zajít,“ napsal ve středu ráno na síť X premiér Petr Fiala. Tvrdí, že se Rusko snaží poškodit obyvatele dalších evropských zemí.
„Stojíme za Polskem, protože oni jsou jako naši spojenci v první linii. Prosím, myslete na to, zejména v tyto dny, kdy se vás snaží řada extremistů přesvědčit, že Rusko není nepřítel a řešením je nezbrojit,“ dodal premiér.
Při ruských útocích na Ukrajinu opakovaně narušily polský vzdušný prostor ruské drony. Ve středu před 4:00 SELČ to uvedla polská armáda a později i premiér Donald Tusk. Velitelství armády nařídilo proti dronům použít zbraně. Část z nich byla sestřelena. Kvůli vojenskému zásahu byla uzavřena část nebe nad Polskem, letiště v Lublinu zůstává mimo provoz.