Putin zkouší, kam může zajít, míní Fiala. Drzost a rozpínavost, říká Rakušan

Autor: ,
  9:38
Ruské drony, které v noci pronikly do polského vzdušného prostoru, vyvolaly ostré reakce českých politiků. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) Putinův režim ohrožuje celou Evropu a systematicky zkouší, kam může zajít. Ministr vnitra Víta Rakušan (STAN) doplnil, že NATO musí dát Moskvě jasnou odpověď, jinak bude Vladimir Putin dál zkoušet hranice evropské obrany. Šéf diplomacie Jan Lipavský (nestr., kandiduje za SPOLU) proto vyzval k posílení protivzdušné ochrany a k dalším sankcím proti Rusku.

„Drzost a rozpínavost Putina nezastaví nic jiného než jasná odpověď NATO, míní Rakušan. Dodal, že jeho hnutí nikdy nedovalí jakékoliv zpochybňování členství v Severoatlantické alianci. Podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) narušení polského vzdušného prostoru ukazuje, jak vážně to Putin myslí s mírem.

NATO tak podle Jana Lipavského musí bezprostředně posílit protivzdušnou obranu na svých hranicích. Ministr zahraničí také vyzval k silnějším protiruským sankcím. „Narušení polského vzdušného prostoru ruskými drony je dalším důkazem, že válka Moskvy proti Ukrajině ohrožuje nás všechny,“ uvedl Lipavský.

Ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan při debatě pro studenty Zavolíme
Předvolební akce koalice SPOLU se změnila v demonstraci propalestinských aktivistů. (5. srpna 2025)
Porada českých velvyslankyň a velvyslanců. Na snímku premiér Petr Fiala. (25. srpna 2025)
Marek Výborný (KDU-ČSL)
12 fotografií

„Noční ruský dronový útok, jenž zasáhl i území Polska, je testováním obranyschopnosti zemí NATO. Těžko lze uvěřit, že šlo o pouhou náhodu. Putinův režim ohrožuje celou Evropu a systematicky zkouší, kam může zajít,“ napsal ve středu ráno na síť X premiér Petr Fiala. Tvrdí, že se Rusko snaží poškodit obyvatele dalších evropských zemí.

„Stojíme za Polskem, protože oni jsou jako naši spojenci v první linii. Prosím, myslete na to, zejména v tyto dny, kdy se vás snaží řada extremistů přesvědčit, že Rusko není nepřítel a řešením je nezbrojit,“ dodal premiér.

Při ruských útocích na Ukrajinu opakovaně narušily polský vzdušný prostor ruské drony. Ve středu před 4:00 SELČ to uvedla polská armáda a později i premiér Donald Tusk. Velitelství armády nařídilo proti dronům použít zbraně. Část z nich byla sestřelena. Kvůli vojenskému zásahu byla uzavřena část nebe nad Polskem, letiště v Lublinu zůstává mimo provoz.

