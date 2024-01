Kolář představil návrh zákona, který má umožnit vyvlastnění majetku Ruska

Tuto cestu má Kolář za odpovídající postavení Česka jako právního státu. Návrh podle něj navazuje na kroky, které už Česko proti Rusku po jeho útoku na Ukrajinu učinilo.

„Byl bych rád, kdyby Evropská unie našla řešení aplikovatelné v každé z členských zemí. Čekat na to, bude trvat hrozně dlouho. Ne všechny státy EU tento problém sdílí,“ uvedl Kolář. Samostatné kroky proti Rusku, které už téměř před dvěma lety napadlo Ukrajinu, podle něj připravují Estonsko a Lotyšsko. Čím více impulzů bude EU mít, tím snáze pochopí, že je to třeba řešit, konstatoval.

S návrhem už seznámil ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti). Mluvčí Černínského paláce Daniel Drake ČTK sdělil, že Lipavský se nad návrhem s Kolářem sejde v následujících týdnech. „V tuto chvíli návrh studují právníci ministerstva zahraničních věcí,“ uvedl.

Politolog Vladimír Votápek, který s Kolářem na návrhu spolupracoval, na tiskové konferenci konstatoval, že otázka peněz, které by Rusko dostalo za vyvlastněné majetky náhradou, byla pro autory návrhu dilematem. Bylo by je podle něj ale možné například zmrazit. Podle dalšího ze spoluautorů zákona Michaela Žantovského by bylo možné při vyvlastňování argumentovat tím, do jaké míry má být proces doprovázen náhradou, pokud byl majetek Moskvou získán v nerovném postavení okupovaného Československa.

Podle Žantovského by Česko přijetím zákona vydalo signál, že co provedl Kreml, je absolutně nepřípustné, a je proto třeba kroků krajně neobvyklých.

Vláda podle Koláře učinila proti Rusku už řadu opatření, návrh jeho autoři považují za další logický krok tak, aby nebylo zmrazení ruských majetků v Česku definitivním řešením. Votápek hovořil o materiálu jako o kompromisu, bylo by podle něj možné zákon rozšířit i na věci nemovité, například letadla. Jakou hodnotu majetky Ruska v ČR mají, nechtěl Kolář odhadovat.