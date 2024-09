České občanství jen Rusům, kteří se vzdají ruského, navrhli poslanci do vládní novely

České občanství by podle hnutí Starostové a nezávislí (STAN) mělo být žadatelům z Ruska do budoucna kvůli omezení ruského vlivu v ČR uděleno jen tehdy, pokud by se vzdali ruského. Poslanec Starostů Martin Exner ve čtvrtek ve sněmovním bezpečnostním výboru tuto změnu prosadil do vládní novely, která se týká dalšího prodlužování dočasné ochrany pro uprchlíky z Ukrajiny před ruskou agresí.