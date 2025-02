Rusům se nelíbí omezení k zisku českého občanství. Musí se vzdát ruského

Nové podmínky vycházející z novely zákona Lex Ukrajina 7 jsou podle kritiků diskriminační, obecně totiž české zákony dvojí občanství umožňují.

„Pokud budou chtít občané Ruské federace získat české občanství, budou se muset vzdát ruského. Poslanecký návrh, který reaguje na aktuální bezpečnostní situaci, se stal součástí novely a platit bude do doby, než dojde k normalizaci vztahů s Ruskem,“ popisuje ministerstvo vnitra.

„Žádná jiná země nerozpoutala v Evropě takovou válku jako Rusko,“ obhajuje selektivní povahu novely předkladatel úpravy Martin Exner (STAN). Podle části expertů ale novela bezpečnostní situaci neovlivní.

„Zákon se jeví jako laciné plácnutí do vody. Pokud bude chtít žádat o občanství ruský agent, zajistí si předtím občanství jiné země. Obyčejní lidé tuto možnost mít nebudou,“ kritizuje Andrea Krchová, ředitelka Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v Česku.

Nutnost zbavit se svého původního občanství považují Rusové žijící v Česku za až nebezpečné. „Musela bych jet do Ruska, což v současné době není bezpečné. Manžel je Ukrajinec, naše dcery mají také ukrajinské občanství, takže je to pro mě riskantní,“ řekla iDNES.cz Katerina Lubská, která žije v Česku už patnáct let.

Hrozba i pro příbuzné

„Kdybych jel do Ruska s cílem zbavit se občanství, okamžitě se dostanu do hledáčku státu, hrozily by represe mým blízkým. Nedovedu si představit, že by mi režim opravdu dovolil se občanství zbavit,“ doplnil další Rus žijící v Česku Danila Naumov.

Poslanec Exner ale podobné výroky považuje za dezinformaci. Podle něj se lze zbavit ruského občanství i na ambasádě. Ruská zastupitelství v Česku či na Slovensku ale na dotazy iDNES.cz nereagovala. Podle ministerstva vnitra ale dříve doklady o pozbytí ruského státního občanství běžně vydávaly.

Kritiku změny odmítá i ministr Vít Rakušan (STAN). „Získání občanství je něčím nadstandardním, na co není právní nárok, ale co umožňuje přístup do bezpečnostních složek nebo do státní správy,“ uvedl s tím, že zde vidí rizika.

S tím souhlasí i Exner. „Rusové tu mohou vlastnit majetek, mohou cestovat. Nemohou být voleni a pracovat na určitých pozicích, to je celé,“ shrnul.

Podle Naumova se tak ale Česko zbytečně zříká pomoci od Rusů, kteří nesouhlasí s Putinovým režimem. „Myslím, že Česko plýtvá potenciálem, protože protirežimně nastavení Rusové by mohli pomáhat například v boji s propagandou,“ popisuje. Rusové často svůj pobyt v Česku zdůvodňují právě negativním postojem k Putinově vládnutí.

„Režim v Rusku je dlouhodobě nepřátelský vůči svým občanům a nyní také vůči demokratickým zemím. To je hlavní důvod mé emigrace,“ svěřil se iDNES.cz třeba Alim Šapijev.

Vlastnění ruského pasu bude za současných podmínek ale podle Exnera pro Česko vždy znamenat riziko. „Mohlo by dojít k situaci, kdy by jedinec měl brannou povinnost jak u nás, tak v Rusku,“ upozorňuje.

Podle ministerstva vnitra zákon umožňuje i výjimky pro Rusy, pro něž by zbavení se svého občanství znamenalo opravdu vážné riziko.