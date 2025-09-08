Rusové na Ukrajině brutálně vraždí, to samé by dělali v Česku, varoval šéf BIS

„Ruská federace nechce konec války na Ukrajině. Kdyby ho chtěla, tak tu válku vůbec nezahájila. Kdyby ho chtěla, tak souhlasí s mírovými jednáními. Kdyby ho chtěla, tak brutálně nevraždí, záměrně necílí na civilisty, na ženy, děti, nevinné bezbranné občany Ukrajiny,“ řekl.
Všichni by si podle něj měli být jistí, že to samé by Rusové dělali také v Česku.
Ukrajinci dnes podle Koudelky bojují také za svobodu Čechů. „Dávají nám čas, abychom se připravili na možnou ruskou agresi,“ řekl. Rusko rozumí pouze síle a ČR musí být silná nejen z hlediska moderních zbraní a armády, ale musí také ukázat odhodlanost svobodu bránit, dodal. Čelit Rusku lze podle něj jednotou, odhodláním a spoluprací.
„Naše spolupráce jak na domácí půdě, tak na půdě mezinárodní, je excelentní, výborná a velmi zásadně přispívá k bezpečnosti ČR,“ ocenil.
V souvislosti se zpravodajskými službami dnes Koudelka ve svém krátkém vystoupení označil za důležitou komunikaci s veřejností.
„Veřejnost dnes má nárok a právo vědět, jakým hrozbám čelíme a za co jsou vydávány velké prostředky ze státního rozpočtu,“ podotkl. Důležitý je podle něj také přístup a práce novinářů a svobodná žurnalistika.
„Novináři jsou podle mě jedním z pilířů demokracie. Ale má to jednu podmínku. Aby ti novináři říkali pravdu, protože když pravdu neříkají, tak se stávají užitečnými idioty nebo přímo nástroji těch, kteří chtějí naši zemi rozbíjet a oslabovat,“ doplnil.