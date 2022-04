Normy se uvolňují, až se nakonec propadnete do pekla, vysvětluje psycholog chování ruských vojáků

Psycholog Pavel Pařízek

Lidovky.cz: Ruští vojáci v Buči a jiných ukrajinských městech zabíjeli civilisty, znásilňovali ženy a mučili muže. Jak je to vůbec možné? Jak jim to mohlo svědomí dovolit?

V každém válečném konfliktu, i v tom současném na Ukrajině dochází k dehumanizaci. Proces, který se děje na ruské straně, se děje i na naší straně. To znamená, že i my se snažíme vidět ruské vojáky jako „nečleny“ lidské rasy. Rusové označují Ukrajince za nacisty a banderovce. Z našeho úhlu se Rusům říká zase orkové či zombie. Když někoho nazýváte zombie či ork, v podstatě se ho snažíte nevnímat jako člověka. Svědomí nám zjednodušeně říká, že druhého člověka zabít nemůžeme, ale orka ano. Teď je jenom otázka, jak daleko v tomto procesu každá strana zajde.