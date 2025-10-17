Růst počtu obyvatel Česka loni zpomalil. Narodilo se historicky nejméně dětí

Růst počtu obyvatel Česka loni zpomalil, v zemi žilo 10,91 milionu lidí, informoval Český statistické úřad (ČSÚ). Současně upozornil, že se narodilo historicky nejméně dětí, úhrnná plodnost byla nejnižší za 18 let. „Druhý nejnižší přírůstek za posledních deset let zapříčinil rekordní počet vystěhovalých v kombinaci s mimořádně nízkým počtem živě narozených,“ uvedl mluvčí úřadu Jan Cieslar.

Na konci roku 2024 dosáhl počet obyvatel Česka téměř 10,91 milionu, vzrostl tak o zhruba 9 tisíc lidí.

„Zahraniční stěhování převážilo úbytek přirozenou měnou. Třetí nejvyšší počet přistěhovalých lidí v poválečné historii doprovázel abnormálně vysoký počet vystěhovalých, a to převážně v důsledku ukončení platnosti pobytu lidem, kteří si nepožádali o prodloužení dočasné ochrany,“ vysvětlil mluvčí ČSÚ Cieslar.

Ohledně přistěhovalců podle občanství je situace stejná jako v roce 2023, první místo obsadili lidé z Ukrajiny, dále Slovenska a Filipín.

Počet sňatků klesl

Česko také druhým rokem v řadě zaznamenalo pokles počtu sňatků i sňatečnosti. Manželství v roce 2024 podle ČSÚ uzavřelo 44,5 tisíce párů snoubenců, meziročně o 8 procent méně.

„Při setrvání měr sňatečnosti z tohoto roku by před 50. rokem věku vstoupilo do prvního manželství pouze 53,0 procent mužů a 62,4 procent žen,“ doplnil mluvčí ČSÚ.

Počet rozvodů podle úřadu vzrostl o 7 procent a dosáhl 20,8 tisíce. Průměrná délka trvání manželství do jeho ukončení rozvodem zůstala na hodnotě 13,5 roku.

V roce 2024 se narodilo doposud historicky nejméně živě narozených dětí, a to 84,3 tisíc. Loni tak připadalo 1,37 dítěte na jednu ženu. Jednalo se o nejnižší plodnost za posledních 18 let.

„K nejvyššímu poklesu, a to jak u počtu narozených, tak i u úhrnné plodnosti, došlo u dětí narozených v prvním pořadí. Podíl dětí narozených mimo manželství se od roku 2023 výrazně neproměnil. Počet zemřelých zůstal na obdobné úrovni jako v předchozím roce,“ popsal dále ČSÚ.

Naděje dožití při narození se ale zvýšila, když u mužů poprvé překročila hranici 77 let, u žen hranici 83 let.

