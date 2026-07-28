Nelegální migrace přes Česko do Německa znovu roste, nejvíc přibylo Rusů

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  13:53
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ilustrační snímek | foto: Martin Stolař, MAFRA

Policisté zadrželi v prvním pololetí letošního roku 169 lidí, kteří přes Česko přecházeli do dalších zemí EU. Bylo to o 117 více než ve stejném období loni, a tranzitní migrace tak vzrostla o 225 procent.

Cizinci se z výrazné většiny snažili dostat do Německa. Nejčastěji to byli uprchlíci z Ruska. Počet lidí odhalených při celkové nezákonné migraci vzrostl o zhruba šest procent na 5358. Loni jich za prvních šest měsíců odhalili policisté 4882. Policie o tom informovala na svém webu.

Rusové využívali pro přechod Česka hlavně pozemní trasu. „Výraznější nárůst na pozemní hranici zapříčinil migrační tok občanů Ruska (103 lidí) směřujících z Chorvatska, dále po západobalkánské trase přes Maďarsko, Slovensko nebo Rakousko a ČR do Německa,“ uvedla policie.

Zneužít vnitroschengenské lety z Řecka se pak snažili hlavně Afghánci. I přes výrazný nárůst je podle policie tranzitní migrace zcela okrajový jev s minimálním dopadem na bezpečnostní situaci.

Naprostou většinu cizinců odhalených při nelegální migraci tvořili cizinci odhalení při nelegálním pobytu. Překročili například povolenou dobu. Více než tři čtvrtiny z nich představují občané Ukrajiny, Moldavska, Vietnamu, Uzbekistánu, Gruzie a Ruska. Na letišti zadržela policie 200 lidí, hlavně z Gruzie, Moldavska a Indie.

Kvůli zneužívání leteckých linek z Řecka letos v lednu vyslala cizinecká policie vlastního experta na doklady a migraci přímo na letiště v Athénách. „Efekt tohoto preventivního opatření je zásadní,“ uvedli policisté. Zatímco v lednu přiletělo bez oprávnění k pobytu 27 lidí, v červnu již nikdo.

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