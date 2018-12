Rusů v Česku přibývá, přijíždí střední třída. Chtějí se u nás usadit natrvalo

PRAHA Jsou vzdělaní, podnikají a nové byty kupují po desítkách. Chtějí se u nás usadit natrvalo. „Původně jsem chtěla jet studovat do Anglie, jenže tam to bylo moc drahé a v té době se přestěhovali jedni známí sem. Oni mi zjistili, že Karlova univerzita je dobrá, je uznávaná, a že když budu studovat v češtině, tak je to navíc i zadarmo,“ vypráví Ruska Naďa, která dnes pracuje v nemocnici jako lékařka.

Naďa je typickou představitelkou nové generace Rusů, jež žije v Česku. Jsou jiní. Jiní, než by odpovídalo neinformovaným stereotypům a v řadě ohledů jiní než ostatní menšiny.



Podle statistických údajů Rusové patří k nejvzdělanějším komunitám. V kolonce vzdělání je u více než 43 procent z nich napsáno: vysokoškolské.



Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, která uvádí i příběh lékařky Nadi, upozorňuje, že Rusové jsou po Češích druhým nejčastějším majitelem firem u nás. Dle společnosti Bisnode je v Česku registrováno přes 15 tisíc firem s ruskými majiteli. Ale především: nepřijeli do Česka kvůli krátkodobému výdělku – hodlají se tu usadit natrvalo.

Ti movitější žijí v západní Evropě. Zbohatlíci známí z lázeňských Karlových Varů či Teplic ztrácejí o Česko z různých důvodů zájem. Přesto u nás Rusů přibývá – většinou je možné je klasifikovat jako příslušníky střední třídy. Před deseti lety mělo povolení k pobytu 23 300 občanů Ruska, letos v červnu jich ministerstvo vnitra evidovalo už 37 303. Šedesát procent z nich si vybralo Prahu.

To se odrazilo na trhu s byty. „Značná část ruských investorů koupí několik bytů v novostavbě, a to v předprodeji přímo od developera,“ říká Jan Martina z M&M Reality. Na rozdíl od cizinců, kteří přijeli do Česka pracovat a potřebují bydlet, Rusové podle něj chtějí hlavně investovat.Výjimkou nejsou případy, kdy koupí deset bytů najednou.

Rusové v Česku.

„Rusové mají zájem o Prahu především proto, že se jim zde líbí, mají k ní historické vazby, město je v porovnání s některými jinými západoevropskými metropolemi velmi bezpečné, a navíc zde není tak velká jazyková bariéra,“ vysvětluje atraktivitu české metropole pro ruské občany Marcela Fialková, mluvčí developerské společnosti Central Group.

V pořadí druhou nejoblíbenější destinací jsou Karlovy Vary, vyhledávané byly též Teplice. Jejich popularita ale klesá. Zřejmě jsou pro Rusy již malé. „Zatímco z lázeňských měst Rusové ve velkém odcházejí, Praha je pro ně z investičního pohledu velmi lukrativní,“ říká Jan Martina, oblastní ředitel pro Prahu ve společnosti M&M Reality. A roste i zájem o Brno.

Byty jdou na dračku

Běžní Rusové přestali po krizi v roce 2014 a po propadu rublu pražské byty praktickykupovat. Praha se pro ně totiž stala cenově nedostupná. Místo nich se ale v posledních letech objevili středně velcí podnikatelé, kteří mezi ruskou klientelou převažují.

Kompletní údaje o tom, kolik nemovitostí si Rusové zakoupili, nejsou k dispozici. Poradenská společnost Deloitte ale analyzovala situaci na trhu s novými byty ve třetím čtvrtletí loňského roku a ruský příliv potvrdila. Cizinci tvořili zhruba osm procent všech kupujících, kteří si pořizovali byty v developerských projektech. Nejčastěji šlo právě o občany z Ruské federace a Slováky.

Realitní makléři tvrdí, že Rusové jsou specifickou skupinou zákazníků, na tuzemském trhu se velmi dobře orientují. V zásadě mají dvě strategie.

Pokud si pořizují nemovitosti pro vlastní bydlení, kupují luxusní byty ve středu města či v oblíbených lokalitách v širším centru. Důležitou roli pro ně hraje zajištění bezpečnosti v rámci daného projektu. „Vyhledávají architektonicky, designově i samotným provedením to nejlepší, co se na bytovém trhu zrovna nabízí,“ tvrdí Marcel Soural, předseda představenstva developerské společnosti Trigema, která dlouhodobě mapuje situaci na rezidenčním trhu.

Ve většině případů dávají přednost dokončeným nemovitostem. „Chtějí prostě byt vidět, koupit a hned využívat,“ dodává mluvčí společnosti Central Group Marcela Fialková.

Jiný postup volí investoři, kteří někdy skupují nové byty po desítkách. To se obvykle velmi rychle projeví v reáliích vybrané čtvrti. Podle realitních znalců mají zájem o nemovitosti ve středním cenovém segmentu s dobrým výnosem, s dispozicemi 1+kk nebo 2+kk. Mnohdy dávají přednost okrajovým částem města. V Praze vyhledávají oblasti, jako jsou Zličín, Stodůlky, Letňany nebo Vršovice.

„V okolí pak vyrůstají i obchody či další služby, které jsou této cílové skupině přizpůsobeny,“ říká Marcel Soural z Trigemy.

Přitažlivé studium

O tom, jací Rusové a jak v Česku žijí, nejsou ovšem zatím k dispozici kompletní statistické údaje. Lze se opřít o sedm let stará data ze sčítání lidu. Téměř polovina Rusů u nás udává vysokoškolské vzdělání a více než třetina z nich se hlásila k některé z pravoslavných církví.

Co lze vyčíst z novějších čísel? Zatímco do čela žebříčku nejpočetnějších skupin cizinců žijících v Česku se dostali Ukrajinci, Rusové už dnes tvoří v Česku čtvrtou nejpočetnější národnost – krom Ukrajinců jsou před nimi jen Slováci a Vietnamci. Ministerstvo vnitra tvrdí, že tři z deseti Rusů jsou v Česku kvůli práci a podnikání. A že téměř dvě pětiny v Česku studují. Přitom v roce 2009 uváděla studium jako důvod svého pobytu v Česku pouze necelá čtvrtina Rusů.

Kontrarozvědka varuje

Přes 15 tisíc českých firem, které Rusové vlastní, ukazuje rozsah jejich obvyklé ekonomické aktivity. Nejčastější je právě pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí, až s odstupem pak následují velkoobchod a maloobchod a ostatní profesní, vědecké a technické činnosti.

Zaměření rozrůstající se ruské komunity na nemovitosti samozřejmě registrují i v realitních kancelářích a developerských společnostech. „Podíl Rusů se na celkových prodejích bytů zvyšuje,“ říká Marcel Soural ze společnosti Trigema.

Skanska Reality, což je co do počtu prodaných bytů třetí největší pražský developer, má mezi svými klienty až polovinu cizinců, přičemž téměř pětinu všech obchodů uzavírají ruští zákazníci.

„Více než čtyřicet procent ruských společností v Česku je ale spících, tedy nevytváří žádné podnikatelské aktivity,“ upřesňuje mluvčí společnosti Bisnode Petra Štěpánová.

O ruském podnikání se ovšem objevují zmínky i ve výročních zprávách BIS. V poslední zatím zveřejněné, která mapuje rok 2016, se mimo jiné uvádí: „Podobně jako v roce 2015 zaznamenala BIS opakované porušování zákonných a regulatorních pravidel stanovených pro daný sektor podnikání subjekty s ruským kapitálem.“

Kontrarozvědka dále poukazuje na to, že se stupňovala míra agresivity, s jakou se zástupci těchto společností snažili bránit legálnímu postihu v případě odhalení českými úřady.