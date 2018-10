Rvačka v hospodě. Náměstek ministra se popral s vojenským policistou, padlo první obvinění

ŠPINDLERŮV MLÝN / PRAHA Potyčka náměstka na ministerstvu obrany a příslušníka vojenské policie má první oficiální výstup. Policista si vyslechl obvinění. Rvačka se odehrála loni na podzim při výjezdním zasedání sekce resortu, kterou má náměstek na starosti. Jeden z nejbližších spolupracovníků ministra zůstává na místě, policie ho zatím „jen“ prověřuje.

21. listopadu loňského roku byla ekonomická sekce ministerstva obrany na výjezdním zasedání ve Špindlerově Mlýně, se svými lidmi vyrazil na místo i náměstek Pavel Beran. Pozdě večer se před jedním z tamějších restauračních zařízení ocitl v konfliktu s příslušníkem vojenské policie. Incident se na obou mužích znatelně podepsal, náměstek skončil v nemocnici s tříštivou zlomeninou nosu a policistu na čas vyřadil z běžného režimu otřes mozku.

„V předmětné věci došlo 2. října k zahájení trestního stíhání vojenského policisty,“ sdělila nyní serveru Lidovky.cz Hana Flídrová, náměstkyně Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, jež vyšetřování dozoruje. Z čeho je příslušník vojenské policie obviněný, náměstkyně s odvoláním na průběh kauzy odmítla upřesnit. Muž si dosud usnesení nepřevzal. V úvahu připadá ublížení na zdraví či výtržnictví.

Náměstek Beran dosud takové problémy s policií nemá. Kriminalisté ho podle informací serveru Lidovky.cz stále jen prověřují, je podezřelý z trestného činu výtržnictví. Nad prací kriminalistů v tomto případě bdí Okresní státní zastupitelství v Trutnově, protože náměstek je civilní osoba. Prohřešky vojenských policistů naopak spadají do působnosti krajských žalobců.

‚Všichni byli pod vlivem alkoholu‘

„Stále běží prověřování, ono to nebude tak jednoduché. Uvidíme, co nám ještě řeknou svědkové, moc si toho nepamatují. Všichni byli pod vlivem alkoholu,“ uvedl pro server Lidovky.cz šéf trutnovských státních zástupců Tomáš Ponikelský. O případném stíhání náměstka, nebo naopak odložení případu by podle něj mohlo být jasno do konce tohoto roku. „Pokud to půjde dobře, není to vyloučené,“ poznamenal.

První muž ekonomické sekce ministerstva obrany se s policistou do sebe pustili před restaurací U Medvěda. Beran si tam odskočil na cigaretu, když podle své verze musel čelit útoku. „Z ničeho nic jsem dostal ránu, nejspíš loktem. Nechápal jsem, o co se jedná. Útočníka, který stál opodál, jsem neznal. Cítil jsem se naštvaný a ponížený. Úplně mi rozšmelcoval nos,“ přiblížil před časem serveru iDNES.cz. Náhlý úder nenechal bez odvety, oponentovi sám zasadil několik ran.

Příslušník proti Beranovi údajně vyrazil čistě z osobních pohnutek. Důvodem pěstního souboje měl být poměr, jejž prý náměstek udržoval s jednou ze svých podřízených. Šéf ekonomické sekce ministerstva obrany ale takovou variantu vyloučil, podle svých slov je šťastně ženatý otec dvou dětí.

Jaké má stíhání pro aktuální zařazení vojenského policisty důsledky, lze jen hádat. Jeho nadřízení nový vývoj případu komentují opatrně. „Nemůžeme se kvalifikovaně vyjádřit, protože nedisponujeme informací, o níž se zmiňujete. Případné určení do dispozice vždy záleží na konkrétních okolnostech každého jednotlivého případu,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz náčelník osobního štábu velení Vojenské policie Jan Šmíd.

Náměstek musel na operaci

Pro náměstka se na pracovišti nic nezměnilo. Protože dosud chybí ze strany policie kvalifikovaný popis jeho jednání, vedení resortu se k incidentu zatím nemůže postavit. Beran chodí do práce bez jakéhokoliv postihu. Teprve pokud by ho kriminalisté začali stíhat, situace by se pro něj dramaticky změnila. Nesměl by podle zákona o státní službě vykonávat svou funkci.

„Takový člověk by byl zproštěný výkonu služby, byl by doma a pobíral by padesát procent platu do pravomocného ukončení trestní věci,“ upřesnil pro Lidovky.cz náměstek ministerstva vnitra pro státní službu, takzvaný superúředník, Josef Postránecký. V případě konečného odsouzení by musel náměstek službu opustit, při opačném scénáři by do ní mohl naskočit zpět.

Sám Beran se po konfliktu obával toho, jak se na něm rvačka podepíše. „Ta rána bude mít bohužel trvalé následky,“ řekl serveru Aktuálně.cz, jenž na bitku upozornil. Podle informací serveru Lidovky.cz ale absolvoval operaci, jež po vizuální stránce následky incidentu zahladila. Stopy zranění na něm nejsou patrné. Beran se zvládl zotavit bez dlouhodobé absence. V době incidentu byl jeho šéf Martin Stropnický, resort obrany dnes řídí Lubomír Metnar.