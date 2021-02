Rychetský není nestranný ústavní soudce, snaží se ovlivňovat výsledky voleb, tvrdí Babiš

Ústavní soud se snaží podle premiéra Andreje Babiše (ANO) ovlivnit politickou situaci v zemi a otřásá důvěrou lidí v ústavní systém. Měnit pravidla v průběhu hry je nestandardní. Předseda soudu Pavel Rychetský není podle Babiše nestranným ústavním soudcem, snaží se ovlivňovat výsledky voleb a premiéra napadá v médiích.

„Jsem si vědom, že rozhodnutí soudu musím respektovat a není proti němu žádné obrany. Ale soudu musí být jasné, že v nejtěžším období, kdy celá země trpí pandemií, otřásá důvěrou občanů v náš politický systém,“ uvedl Babiš. Ústavní soud podle něj definitivně ztratil všechny zábrany a snaží se ovlivnit politickou situaci v zemi, což mu absolutně nepřísluší.

Babiš nepovažuje za reálné, aby se Sněmovna rychle shodla na novém znění zákona. „Načasování je jasný důkaz, že jde o účelové politické rozhodnutí. Ústavní soud způsobí to, že další vlády budou neakceschopné, Sněmovna nefunkční, bude téměř nemožné udělat vládní většinu,“ uvedl Babiš. Dodal, že se mění pravidla, která platila dvacet let. „Jde o další způsob, jak odstranit Babiše z politiky,“ doplnil. Zemi podle něj rozhodnutí uvrhne do politického chaosu.

Takto závažná změna systému, který bez problému funguje roky, by měla být předmětem široké a neuspěchané debaty, nikoliv výsledkem jedné žaloby, uvedl Babiš. „Nevěřil jsem, že je v ČR možné zneužít právní systém takovým způsobem, který bortí ústavní systém naší země,“ doplnil. Nechápe, že soud mění pravidla politické soutěže osm měsíců před volbami. „Ještě víc šokující je, že stížnost byla na Ústavním soudu tři roky a nikdo se jí nevěnoval,“ řekl.

Vyzval Rychetského, aby se vyjádřil k tomu, zda bude za opoziční hnutí STAN kandidovat za dva roky na funkci prezidenta.



Rychetský podle Babiše evidentně není nestranným ústavním soudcem. „Opakovaně mluví o tom, že některé strany by ve Sněmovně neměly být, snaží se ze své pozice ovlivňovat aktivně výsledky voleb,“ vysvětlil Babiš. Zdůraznil, že na rozdíl od Rychetského byl zvolen ve svobodných volbách a „nesedí 18 let na jedné židli“. Vyzval Rychetského, aby se vyjádřil k tomu, zda bude za opoziční hnutí STAN kandidovat za dva roky na funkci prezidenta.

Soud zrušil část volebního zákona kvůli porušení rovnosti volebního práva a šancí kandidujících subjektů. Koalicím stran a hnutí postačí pro vstup do Sněmovny získání pěti procent hlasů. Soud škrtal i v paragrafech upravujících určení počtu poslanců v krajích a průběh skrutinia, tedy rozdělování mandátů. Nález nemá časový odklad, dopadne už na letošní podzimní sněmovní volby.