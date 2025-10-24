Rychlé šípy se vracejí do Stínadel a s nimi do trafik i všechny další slavné foglarovky

  11:37aktualizováno  11:37
Po 85 letech od prvního vydání v příloze časopisu Mladý hlasatel se do trafik vrací román Záhada hlavolamu. Je to první svazek nově připravovaného kompletního vydání knih Jaroslava Foglara. Edice nabídne čtenářům dvacet románů a povídkových knih s obálkami ikonického kreslíře Marko Čermáka.
První a zatím poslední nejnovější vydání Záhady hlavolamu dělí 85 let.

První a zatím poslední nejnovější vydání Záhady hlavolamu dělí 85 let. | foto: Skautská nadace Jaroslava Foglara

Spisovatel Jaroslav Foglar v únoru 1990.
Hrdinové Rychlých šípů z pera Jaroslava Foglara
8 fotografií

Před osmdesáti pěti lety spisovatel Jaroslav Foglar poprvé poslal svoje hrdiny z lesů do města. Lesy a louky, kam jezdili jeho hrdinové ve skautských krojích tábořit, nahradila tajemná stará čtvrt, plná křivolakých uliček, tajemných průchodů a odsvěcených kostelů. Stínadla. A hrdiny v krojích vystřídal legendární klub Rychlých šípů.

Záhada hlavolamu poprvé vyšla knižně v květnu 1941, ihned po jejím dokončení na pokračování v časopise Mladý hlasatel. Příběh sleduje legendární klub Rychlých šípů – Mirka Dušína, Jarku Metelku, Jindru Hojera, Červenáčka a Rychlonožku – kteří se vydávají na nebezpečnou výpravu do Stínadel. Na cestě odhalují záhadu kovového hlavolamu „ježek v kleci“ Jana Tleskače a střetávají se přitom s partami drsných Vontů.

„Skautské nadaci Jaroslava Foglara se podařilo společně s nakladatelstvím Albatros připravit něco opravdu výjimečného, připravit ucelené beletristické dílo Jaroslava Foglara v nové jednotné edici,“ vysvětluje Roman Šantora ze Skautské nadace Jaroslava Foglara.

Po Záhadě hlavolamu by postupně měla vyjít další Foglarova díla. Do konce roku ještě Chata v Jezerní kotlině a druhý díl stínadelské trilogie román Stínadla se bouří. Po novém roce trilogii uzavře román Tajemství Velkého Vonta. Další pak vyjdou legendární Hoši od Bobří řeky nebo Přístav volá.

Poslední dvacátou knihou bude méně známý román Modrá rokle, přepsané libreto komiksu o třináctiletém Dennym, který vycházel na pokračování v 80. letech minulého století. Vyjde na začátku roku 2027, symbolicky tak uzavře edici a připomene, že Jaroslav Foglar by se v tom roce dožil 120 let.

