Rychlík na Třebíčsku srazil člověka. Provoz na trati mezi Jihlavou a Brnem je zastavený

Náměšť nad Oslavou (Třebíčsko) Rychlík v neděli ráno na železnici mezi Studencem a Náměští nad Oslavou na Třebíčsku srazil člověka. Sražený na místě zemřel. Jde o železniční trať Jihlava - Brno, provoz bude zastavený zhruba do 10:15. České dráhy (ČD) zajistily náhradní autobusovou dopravu. Řekli to mluvčí policie, ČD, Správy železnic, Drážní inspekce a vyplývá to z informací na webu ČD.

Na Benešovsku se srazil autobus s osobním vlakem. Na místě je 10 zraněných Jak vyplývá z webu krajských hasičů, nehoda se stala dnes kolem 7:30 v obci Zahrádka, místní části Častotice. Mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová řekla, že rychlík číslo 661 srazil člověka v kolejišti. Člověk na místě zemřel, řekl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

Rychlík jel z Jihlavy do Brna. „Cestující se přemisťují do autobusu náhradní dopravy,“ řekla mluvčí ČD Gabriela Novotná. Nehoda se stala na hlavní trati Jihlava - Okříšky - Třebíč - Náměšť nad Oslavou - Brno. Podle ČD bude provoz zastavený do 10:15. Krajská policejní mluvčí Dana Čírtková řekla, že policie teď na místě havárii vyšetřuje.