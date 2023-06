Rychlodráha mezi Českem a Polskem bude do tří let, kanál zatím jistý není

Lepší spojení pomůže všem, shodli se čeští a polští podnikatelé. „Chystaný úsek Katovice–Ostrava spojí ve výsledku vysokorychlostní tratí s maximální rychlostí 250 kilometrů v hodině moravskoslezský region až do Pobaltí,“ konstatoval v rámci své přednášky na konferenci Jan Janoušek ze Stavební správy vysokorychlostních tratí, spadající pod Správu železnic.

Vedle Ostravy by se měla podobná trať stavět i mezi Hradcem Králové a Vratislaví, přípravy moravského vysokorychlostního napojení jsou ale blíže úspěšnému konci.

„Výstavba by měla podle polské strany probíhat v letech 2026–2029. V Polsku se stále ještě rozhoduje o některých variantách trasy, na Ostravsku už je víceméně jasno,“ doplnil Janoušek.

Jediná nejasnost na české straně mezinárodního projektu je zatím v místě, kudy vysokorychlostní trať povede přes státní hranici. „Jedna varianta vede podél dálnice D1 u Bohumína, druhá pak poblíž Dolní Lutyně,“ konstatoval zástupce Správy železnic. „Z našeho pohledu je lépe vnímána varianta přes Dolní Lutyni, kde se sice musí vyřešit problematický úsek Natura v okolí řeky Olše, okolo dálnice je ale více problémů, hlavně technických. Navíc by se výrazněji musela přebudovat železniční stanice v Bohumíně.“

Pokud by měla výstavba vysokorychlostní trati ve směru na Polsko začít už v roce 2026, moc času na přípravu nezbývá. „Na přípravě spolupracujeme s polskou organizací Centralny port komunikacyjny. Už jsme zažádali o změnu zásad územního rozvoje, její projekt je již zpracován a příští týden má být schvalován,“ dokončil Janoušek.

Kanál je nejistý

V podstatně odlišné situaci je případná stavba vodního kanálu spojujícího Českou republiku s Polskem. Na rozdíl od již zrušeného plánu na propojení velkých evropských řek Dunaje, Odry a Labe obřím kanálem s několika větvemi možnost napojení Ostravy na Oderskou vodní cestu stále trvá.

Že by se v dohledné době začalo stavět, je ale velice nejisté. „V tuto chvíli nejsou polské vodní cesty poblíž hranice s ČR na Odře zařazené do transevropské dopravní sítě,“ přiblížil v rámci svého vystoupení na setkání podnikatelů hlavní problém případné stavby Vojtěch Dabrowski z ministerstva dopravy. „Proto jsme poslali do Varšavy dopis s cílem zjistit stanovisko polské strany, co v tomto chce do budoucna dělat. V současnosti čekáme na odpověď.“

Teprve na základě polské odpovědi může být do budoucna zpracována územně-analytická studie pro úsek na české straně, zjišťující, kde by mohl být případný přístav a podobně. Jak odpověď vyzní, zatím není jasné. Polská strana se v rámci Oderské vodní cesty v současnosti soustředí hlavně na část toku tvořící hranici s Německem.

„Na Oderskou vodní cestu počítáme s 210 miliony eur, hlavně na hraničním úseku Odry s Německem,“ informoval Jacek Ostroga, hlavní specialista polského Odboru vodního hospodářství a vnitrozemské plavby polského ministerstva infrastruktury.

7. prosince 2022