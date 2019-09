‚S důvěrou do rukou vůdce.‘ Nacistickou okupaci následovalo nastolení promyšleného byrokratického systému

Emil Hácha: politik, který podlehl době Byl to smutný a tragický příběh vynikajícího právníka, hluboce věřícího člověka a politika. Narodil se 12. července 1872 v Trhových Svinech.

Po absolutoriu gymnázia a studiích na Právnické fakultě Univerzity Karlovy nastoupil v roce 1895 k Českému místodržitelství a poté ke Správnímu soudnímu dvoru ve Vídni.

Jeho zkušenosti jej brzy po vzniku samostatného Československa dovedly do čela Nejvyššího správního soudu, kde v letech 1925–1938 zastával funkci prezidenta.

Po Benešově abdikaci se stal kandidátem na funkci prezidenta. Volba 20. listopadu 1938 jej vynesla do čela druhé republiky, byť dle svých slov přijal tento úkol „zdráhavě a s velkým sebezapřením jako tvrdý příkaz povinností“.

V noci ze 14. na 15. března 1939 podlehl ultimátu německého kancléře a podepsal listinu, kterou vložil osud své země do rukou Adolfa Hitlera. Stal se tak prezidentem Protektorátu Čechy a Morava, kde se snažil zasazovat za práva svého národa.

Po zatčení premiéra gen. Aloise Eliáše v září 1941 a zejména po atentátu na Reinharda Heydricha v květnu 1942 přichází zlom. Zdravotně a duševně stále více chátrající Hácha se tehdy uchýlil do ústraní lánského zámku.

Po osvobození byl 13 .května 1945 převezen do pankrácké vězeňské nemocnice, kde 14 dní nato zemřel. Československý prezident Emil Hácha.