S kapacitou lůžek jsme na maximu, říká Blatného náměstek Černý. Vysvětluje, proč nelze využít polní nemocnici

Praha Zatím ani jednou v průběhu pandemie neklesla rezervní kapacita lůžek intenzivní péče v Česku pod hranici 18 procent, s nástupem nakažlivějších mutací viru se to však může měnit. „Zmíněnou mutaci u nás máme a dle mého názoru nezáleží na tom, nakolik je teď rozšířená, za nedlouho beztak nejspíš bude převažovat,“ říká Vladimír Černý, náměstek ministra zdravotnictví a koordinátor kapacity intenzivní péče v nemocnicích.

Lidovky.cz: Znepokojily vás zkazky o tom, že v chebské nemocnici bylo kvůli akutnímu nedostatku lůžek intenzivní péče potřeba vybírat pacienty, kteří se dostanou na přístroje? Na začátku ledna to na sociálních sítích líčil primář tamního interního oddělení Stanislav Adamec, tehdy napsal, že „bylo nutné selektovat pacienty, které na intenzivní péči dáme a které necháme na standardním oddělení prakticky umírat na těžký covidový zápal plic“. Lůžek máme v zemi přece dostatek, je to tak?

Záleží na tom, čemu říkáte dostatek. Musíme hovořit o takzvaných funkčních lůžkách, tedy o těch, jež jsou provozuschopná z hlediska personální vybavenosti. Právě chybějící personál je to, co nakonec určuje faktickou kapacitu nemocnic.