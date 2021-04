S koupí zájezdu do Řecka bych počkal, radí český velvyslanec z Athén. Nyní si zde turismus nedokáže představit

Athény/Praha Řecko by se mohlo otevřít turistům od poloviny května. Pokud ale epidemie ustoupí. Loňské namátkové testování na řeckých letištích nicméně ani letos nezmizí. „S velkou pravděpodobností se bude testovat antigenními testy, takže to bude rychlejší. Ti, kteří budou pozitivní, zase půjdou do karanténního zařízení,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz velvyslanec v Athénách Jakub Karfík.

Lidovky.cz: Jak se Řecko chystá na letošní turistickou sezonu?

Pro Řecko je cestovní ruch klíčovým odvětvím. Přípravy už probíhají, ale ke všemu, co řecká vláda v této souvislosti sdělila, vždy dodává, že to bude záviset na epidemické situaci. V tuto chvíli jsou známy plány a představy, ale nikoli konkrétní podmínky. Ty se budou určovat, odhaduji, až velice krátce předtím, než se země bude otevírat.

Lidovky.cz: A otevření by mohlo být kdy?

Referenční datum zahájení turistické sezony pro zahraniční turisty, především ty z EU, je stanoveno na 14. května. Ovšem za podmínky, že epidemická situace v Řecku bude lepší než nyní. Od poloviny dubna řecká vláda uvažuje, že by zemi částečně otevřela pro turisty z některých zemí na zkoušku. Týkat by se to mělo například Izraele, kde je vysoká proočkovanost.

Lidovky.cz: Říkáte, že situace v zemi dnes není růžová. Jak to chtějí stihnout do května vylepšit?

Řecko je v tuto chvíli zhruba na třetině čísel, která jsou v ČR. Po řadu měsíců je v zemi přísný lockdown. Opatření jsou tedy velice přísná. Řecká vláda pořád věří, že se situaci podaří nějakým způsobem zlepšit, prodlužuje přísná opatření právě proto, aby mohla turistickou sezonu zahájit. Loni začala až 15. června, letos chtějí o měsíc dřív. Nemůžu ale v tuto chvíli říct, ano, kupte si zájezd do Řecka. S koupí bych radši počkal. Epidemická situace totiž v tuto chvíli ještě neukazuje nějaké významné zlepšení. Za současných opatření je však jakýkoli turismus v Řecku nepředstavitelný.

Lidovky.cz: Pokud Řecko přece jen odstartuje turistickou sezonu v půlce května, rozhodně ještě nebudou Evropané vybaveni jednotným očkovacím pasem.

Evropský covidpas byla řecká iniciativa. Také ale pochybuji, že se pas do května stihne. Pokud to tedy nebude, což já očekávám, bude Řecko velmi pravděpodobně vyžadovat potvrzení buď o očkování, nebo negativní PCR test. Zatím nikdy při vstupu do země neakceptovalo antigenní testy. Na potvrzení klade dosti vysoké nároky: musí to být ověřeno lékařem, musí tam být číslo cestovního dokladu a tak dále. Jak to bude s potvrzením o očkování, v tuto chvíli nevíme, určitě to ale bude muset být v angličtině.

Lidovky.cz: Chystají Athény separátní jednání s jednotlivými státy? Co s Českou republikou?

Myslím, že Řecko nebude jednat separátně s ČR. V tuto chvíli Řecko jedná separátně jen se zeměmi, které nejsou členy EU, například již zmíněným Izraelem. K dohodě došlo i se Srbskem a hovoří se o Británii, ale tam zatím Britové sami zakazují cesty za turistikou. Pokud jde o EU, tam asi Řekové stanoví jednotné podmínky pro všechny členy. Nicméně může se stát, že jestliže v některé zemi bude situace neblahá, mohou přijít z řecké strany nějaké restrikce. Tak jako vloni.

Lidovky.cz: Co namátkové testy na letištích? Lze je očekávat i letos?

Určitě, to bude pokračovat. Testování na letištích bude opět namátkové. Loni se na výsledek testu čekalo den v karanténě, s velkou pravděpodobností se letos bude testovat antigenními testy, takže to bude rychlejší. Ti, kteří budou pozitivní, ale zase půjdou do karanténního zařízení. Stejně jako vloni.

Lidovky.cz: Byly by případné covidpasy i vstupenkou do restaurací či třeba za kulturou?

Uvažuje se o tom, ale není to úplně cesta, kterou by Řecko chtělo jít. Řada akcí se v Řecku koná v plenéru, venku, takže ta situace je odlišná třeba od naší české.

Lidovky.cz: Tuzemské cestovní kanceláře na Řecko letos dost sázejí. Obracejí se na ambasádu už Češi s dotazy na možnost cestování?

My se samozřejmě na české turisty těšíme, ale je nutné znát všechny podmínky. Cesta bude vždy představovat určité riziko. Situace se nicméně vyvíjí. Už delší dobu se na nás obracejí spousty Čechů s dotazy, jak to bude. Musíme ve všech případech odpovědět, že ano, čeká se otevření země turistům, ale nyní s jistotou nic říct nemůžeme. Musíme čekat, až vyjde řecká vládní vyhláška o podmínkách. A ta zdaleka ještě není na stole.