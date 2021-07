‚S ničím podobným jsem se nesetkal.‘ Hromadný kolaps studentů v Sokolově je pro experty záhadou

Praha Jindy poklidný ceremoniál se změnil v drama. Během předávání vysvědčení na konci června se dvaceti žákům střední policejní školy v Sokolově udělalo zle a začali postupně omdlévat. Výsledek? Podle policie za hromadným kolapsem stojí davová psychóza. Lidovky.cz oslovily experty na lidskou duši s s otázkou, co na závěr policejního vyšetřování říkají. Odborníci se shodují, že jde o záhadu. Nikdo z nich se s podobným případem za svou kariéru nesetkal.

Mnozí psychoterapeuti dokonce tvrdí, že jim davová psychóza v tomto případě nedává smysl. „Sdílená psychotická porucha existuje, ale je nesmírně vzácná. Spíše se to stává v malých skupinách, třeba v rodině, mezi partnery či sourozenci. Možná ještě třeba v sektě, v ní jsou lidé silně mentálně propojeni na základě určité ideologie, ale u spolužáků si to neumím představit. Upřímně nevím, co si o tom mám myslet,“ řekl pro Lidovky.cz pražský psychiatr Martin Konečný.

Podle něj musí být mezi dotyčnými úzká vazba a citové pouto. Konečný však přiznal, že opravdu neví, co by za hromadným omdléváním v Sokolově mohlo být.



Také psycholog Vít Čelikovský prohlásil, že se za svou praxi s ničím podobným nesetkal. „Rozhodně ne v takovém měřítku. Je skutečně divné, že to šlo takto rychle,“ řekl pro Lidovky.cz. Zároveň ale připustil, že k davové psychóze mohlo mezi studenty dojít. „Je to v podstatě přirozená záležitost, jde o jakousi sociální nákazu,“ doplnil.



Podle něj psychika a stres hrají v životě člověka obrovskou roli, proto si mnozí žáci mohli symptomy vsugerovat. „Pakliže byl v Sokolově někdo citlivý a úzkostlivý, tak pro něj mohlo být jednodušší nechat se ovlivnit. Takový jedinec se začne pozorovat a přijde mu naopak divné, že by příznaky neměl,“ pokračoval psycholog.

Mezi žáky pak mohl vzniknou jakýsi emociální řetězec. Čelikovský to s nadsázkou přirovnává třeba k zívání. „To je poměrně jednoduše přenosné a sociálně nakažlivé, někdo začne zívat a přidá se k němu další,“ uvedl pražský psycholog, který roky pracoval s klienty trpícími panikou či trémou. „Chodili za mnou třeba studenti, kteří se hroutili před zkouškou. Každému jsem jako první radil, aby se před testem nebavil s nikým, kdo vyšiluje stejně jako on,“ popsal Čelikovský.



Soudní znalec v oboru psychologie Josef Kovářík je k policejním závěrům velmi skeptický. „Nezdá se mi to pravděpodobné. Velmi mě překvapilo, že to policie takto vyhodnotila,“ uvedl pro Lidovky.cz psycholog z Ústí nad Labem. Dle něj je k davové psychóza potřeba silně vypjatá situace. „To přeci předávání vysvědčení není,“ podotknul Kovářík.

Za svou kariéru si pamatuje případ, kdy došlo k masové hysterii při výcviku na policejní škole v Praze. „Jedna skupina studentů hrála dav, druhá simulovala policisty. V rámci cvičení docházelo ke konfliktům, žáci na to nebyli zvyklí a nastala tam davová psychóza. To mi přijde reálné,“ vysvětlil ústecký psycholog. Že by ale došlo k hromadnému omdlévání během „poklidného“ ceremoniálu, ještě nezažil.

Policie však argumentuje tím, že nebyl zjištěn žádný vnější faktor, který by kolaps zapříčinil. „Vyloučili jsme alkohol, drogy i únik plynu či jiné škodlivé látky. Z toho vyplývá, že jde o otázku psychologie,“ řekl serveru Lidovky.cz mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík. Osloven byl také Český hydrometeorologický ústav – nepřišel na „žádnou anomálii“ v počasí. „Lékaři se shodli na hyperventilaci způsobenou stresem,“ uvedla k tomu mluvčí policistů v Karlovarském kraji Eva Valtová.

Emoce jsou nakažlivé

Podle psychologa Pavla Pařízka je člověk společenský tvor, který se nechá lehce strhnout davem. Jako příklad uvádí i hromadné rabování a agresi. „Emoce na sebe můžeme jednoduše přenášet, jsou nesmírně nakažlivé samy od sebe. To můžete vidět na internetu, třeba na Facebooku vznikne téma a začne se šířit jako lavina,“ řekl pro Lidovky.cz.

Lidé pak pod příspěvek přidávají komentáře, ventilují emoce a ovlivňují se navzájem. V krizové situaci jsme dle psychologů „zařízení“ podobně jako zvířata ve stádech. „Lze si představit surikaty – když jedna zahlédne nebezpečí, tak celá tlupa zpozorní. Lidé jsou ještě více citliví a bojí se. Také zpozorníme, když má druhý strach, pak z toho mohou plynout psychosomatické stavy,“ uvedl Pařízek.

Masová hysterie ve světě Hollinwellský incident – v roce 1980 hromadně zkolabovalo kolem tři sta lidí na výstavišti Hollinwell v Anglii. Většina byly děti - omdlévaly, zvracely a stěžovaly si na bolesti břicha a hlavy. Žádná nemoc se u nich však nepotvrdila. Jde o jeden z hlavních případů masové hysterie.

v roce 2019 bylo kolem 70 studentek dívčí školy v Keni izolováno kvůli neznámému onemocnění. Kašlaly, kýchaly a měly zvýšenou teplotu. Museli si pro ně okamžitě přijet rodiče. Lékaři pak dospěli k závěru, že za „záhadnou" nemocí stojí davová psychóza.

Podobného názoru je i psycholog Čelikovský. „Když ve stádě jedno zvíře padne, ostatní nějakým způsobem reagují. Lidé jsou vývojově uzpůsobeni k tomu, aby také zareagovali. Pokud se navíc stane něco, co si neumíme vysvětlit, chováme se stejně jako ostatní. To jsou prostě základní vzorce chování,“ prohlásil psychoterapeut.



I přestože Čelikovský přiznává, že jde o velmi ojedinělý případ davové psychózy, snaží se najít vysvětlení. Jedním z nich může být koronavirová pandemie. „Poslední rok a půl byl pro studenty nesmírně náročný, museli přejít na distanční výuku a podobně. Covidová doba je obecně velmi vypjatá a stresující, to mohlo mít také vliv,“ uvedl psycholog s tím, že se mnozí jeho klienti během epidemie po psychické stránce velmi zhoršili.

Studenti policejní školy zkolabovali v pátek 25. června ráno během slavnostního ukončení školního roku s předáním vysvědčení, akce byla venku. Celkem dvacet žáků omdlelo a postupně ztratilo vědomí. Sedmnáct z nich bylo převezeno do nemocnic v Karlových Varech, Sokolově a Chebu. Většina byla ještě týž den propuštěna, jednalo se o lehké kolapsové stavy. Na místě zasahovalo devět posádek záchranářů. Karlovarská krajská záchranka kvůli tomu vyhlásila mimořádnou událost prvního stupně.