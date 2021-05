S odstupem času mi návrat Mariánského sloupu nevadí, působí zde docela přirozeně, říká šéfka památkářů

Praha V NPÚ se velmi intenzivně rozvíjí výzkumná činnost a rovněž disponujeme širokou škálou odborností. A o tom se zas tolik nepíše, říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz generální ředitelka Národního památkového ústavu (NPÚ) Naďa Goryczková. Mluvila i o dalších tématech, například o návratu Mariánského sloupu na Staroměstské náměstí či o výstavbě u Masarykova nádraží.

Lidovky.cz: V dubnu jste začali vydávat podcast, který jste vtipně nazvali PodCastle (z anglického castle, hrad). Našel si své posluchače?

Sledovanost je poměrně vysoká, některé díly dosahují tisíců zhlédnutí. Vždy záleží, o jakou profesi se jedná a nakolik je komunikačně zdatný řečník, ale myslím si, že mají velký úspěch. Především ale přibližují práci Národního památkového ústavu zevnitř. NPÚ nejsou jen hrady a zámky, jde také o pracovníky věnující se odborné památkové péči jako jsou dokumentátoři, archeologové, specialisté technické památky nebo historickou zeleň. V NPÚ se velmi intenzivně rozvíjí výzkumná činnost a rovněž disponujeme širokou škálou odborností. A o tom se zas tolik nepíše…

Lidovky.cz: Jak velkým problémem je nedostatek zahraničních turistů?

Pro nás netvoří zahraniční turisté tak vysoké procento, v celkovém počtu návštěvníků za celé NPÚ jde o maximálně 10 procent. Jsou ale samozřejmě i objekty, kde zahraniční klientela dosahuje až 40 procent návštěvnost. To jsou například Český Krumlov, Hluboká, Karlštejn, Lednice a další. V těchto případech byl samozřejmě pokles návštěvnosti v loňském roce výrazný. NPÚ tradičně cílí na domácí klientelu, zejména pak na děti a mládež.

Naděžda Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu (NPÚ).

Lidovky.cz: Podle vás si některé památky v době koronaviru oddechly od náporů turistů. Co mohou masy způsobit?

Je-li velký zájem turistů, tak je vyvíjen tlak na to, aby častěji chodily prohlídkové skupiny. V té rychlosti - leč se snažíme zabezpečit všechny trasy - může docházet k oděru ploch, poškozování vybavení památky. Na nádvoří, kde již návštěvníci nejsou pod dohledem průvodce, dochází k poměrně často k neúmyslné devastaci a tím i ke snížení vnímání její památkové hodnoty.

Lidovky.cz: Počítáte do budoucna s regulací některých přetěžovaných míst?

V této chvíli i s ohledem na aktuální situaci s regulací nepočítáme. Vnímáme zájem turistů o naše památky, které byly dlouho uzavřené. Obecně může být regulace řešena například snížením počtu návštěvníků ve skupině a nižší frekvencí prohlídek.

Lidovky.cz: Když jsme spolu naposledy vedli rozhovor, tak jste mi sdělila: „Dle mého není dobře, že se tato nedokonalá kopie mariánského sloupu vrací do prostoru Staroměstského náměstí, jež má dnes úplně jiné parametry.“ Nezměnila jste názor za uplynulý rok?

Musím říct, že mi s odstupem času umístění sloupu na náměstí nevadí a že zde nakonec působí docela přirozeně.

Lidovky.cz: Jak se obecně stavíte k navracení soch či jiných monumentů do míst, kde dříve stály, než byly z různých důvodů odstraněny? Poslední dobou se hovoří například o soše maršála Radeckého, která stávala na Malostranském náměstí...

Vždy je potřeba zkoumat, jak se dané prostředí v mezičase vyvíjelo a proměnilo, a nakolik unese návrat dané skulptury do prostoru. Je potřeba k tomu přistupovat individuálně, nikoliv problematiku zobecňovat.

Lidovky.cz: Nedávno se po Karlově mostě prohnala formule v rámci natáčení reklamy rakouské společnosti Red Bull. Myslíte si osobně, že má Praha takovou sebeprezentaci zapotřebí?

Nemyslím si to, ale nechci to komentovat. Správcem památky je město Praha a to nese zodpovědnost za stav památky a nakládání s ní. Z hlediska památkové péče k žádnému poškození a úbytku hodnot tímto způsobem nedošlo.

Lidovky.cz: Minulý rok se váš ústav postavil proti územnímu rozhodnutí vydanému pražskými památkáři ohledně moderní budovy ze studia zesnulé britské architektky Zahy Hadidové, za kterou stojí společnost Penta Investments a která roste vedle Masarykova nádraží v Praze. Žádali jste o přezkum rozhodnutí, nyní památková inspekce dospěla k závěru, že „nenašla pochybení ani jakoukoli další nezákonnost, která by odůvodňovala zahájení přezkumného řízení.“ Smířili jste s tím?

Já myslím, že je potřeba rozlišovat věcnou stránku věci a otázku zákonnosti. Památková inspekce ministerstva kultury zkoumala zákonnost a došla k rozhodnutí, že zde k žádné nezákonnosti nedošlo. To ale neznamená, že rozhodnutí o výškovém limitu stavby ve vztahu k historické zástavbě Pražské památkové rezervace je z hlediska památkových hodnot daného místa vhodné. Tady je i nadále odborná složka památková péče přesvědčena o tom, že nová stavba by neměla být nižší pouze o 2 metry (ke kterým společnost Penta stojící za stavbou přistoupila, pozn.red.), ale o celá dvě patra.

Vizualizace obchodního a kancelářského komplexu u pražského Masarykova nádraží od zesnulé věhlasné britské architektky Zahy Hadidové.

Lidovky.cz: Nedávno jste zmínila, že virtuální prohlídky objektů za pandemie, když byly zámky a hrady zavřené, nenahradí autentický zážitek z osobní návštěvy. Co internet nedokáže přenést?

Internet nemůže zprostředkovat osobní dojem z autentických prostor, přenést genia loci interiérových instalací, kterými procházíte. Nemůže zprostředkovat materiálovou pestrost, ve virtuálním prostoru se vám to vše zploští a zážitek není tak osobní. Proto my necílíme do budoucna na virtuální prohlídky a budou vždy jen doplňkovým prvkem. Prioritou je přímá osobní prezentace kulturního dědictví.