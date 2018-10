S SPD koalice neděláme. Kladno je výjimka potvrzující pravidlo, říká šéf ODS Fiala

PRAHA Koalice, kterou ODS uzavřelo v Kladně s SPD Tomia Okamury, je výjimka potvrzující pravidlo, uvedl ve předseda Petr Fiala ODS v čtvrtečním rozhovoru pro server Novinky.cz. Zároveň dodal, že souhlasí s postupem, jakým ODS v Brně vyjednala koalici bez vítězného hnutí ANO a získá tak pravděpodobně křeslo primátorky pro Markétu Vaňkovou.

„Nepředpokládám, že všichni politici na Kladně dostali ránu do hlavy, zbláznili se a zhnědli a udělali tuhle koalici. Je potřeba se ptát topky, lidovců, všech, proč k téhle koalici došlo,“ řekl Fiala v rozhovoru pro server Novinky.cz. Zároveň dodal, že otázky by měly směřovat především na členy ODS přímo v Kladně. Ty podle jeho slov bude po skončení druhého kola senátních voleb vyslýchat předsednictvo ODS.

„Budeme chtít slyšet podrobnosti toho případu a záruky, že v rámci této koalice nedojde k prosazování pro nás politicky nepřijatelných návrhů,“ dodal Fiala. Jeho postoj je ovšem jasný: „Pořád jednoznačně platí, co jsem řekl před volbami, a stojím si zatím. Nepředpokládám žádné koalice s KSČM, to máme zakázáno, a ani s SPD, tam je to otázka politického vkusu a směřování. Pokud jde o Kladno, jsem přesvědčen, že to je výjimka. A je to přesně ta výjimka, která potvrzuje pravidlo.“

‚Vaňková bude výborná primátorka, s postupem po volbách souhlasím‘

„Postupovali jsme tak, že jsme se snažili co nejvíce prosadit náš program a to, co jsme slíbili voličům. Ukázalo se, že existuje dobrá cesta, jak to udělat,“ řekl Fiala k vyjednávání o koalici v Brně, v jejímž čele by měla stanout jako nová primátorka kandidátka ODS Markéta Vaňková.

Předseda vlády Andrej Babiš nedávno označil jednání v Brně za „megapodraz“, kvůli tomu, že současný primátor za ANO, Petr Vokřál o celé situaci vůbec nic nevěděl. Ve tři hodiny odpoledne, podle vlastních slov ještě počítal s tím, že vznikne koalice ODS s ANO, ale o hodinu později vyšlo najevo, že se Občanští demokraté dohodli s Piráty, ČSSD a KDU-ČSL. Babiš takové jednání přirovnal k návratu kmotrů.



„Naprosto věřím svým brněnským kolegům. Vím od nich, že s ANO nebylo nic domluveno. Probíhala jednání. Předtím, než byla veřejně vyhlášena koalice, ve které je ODS s lidovci, Piráty a sociální demokracií, tak o tom byli informováni zástupci ANO,“ reagoval Fiala s tím, že nechápe, co se kolem povolebního vyjednávání v Brně „dělá za drama“.

„Je normální, když se ukáže jako výhodnější a lepší z hlediska programu a soudržnosti koalice jiná varianta. Mně to připadá naprosto normální, po volbách se to běžně děje.“ V Praze, kde vzniká koalice naopak bez vítězné ODS, je podle Fialy situace odlišná. „S vítězem voleb v Praze se nevedlo žádné jednání. V Brně se jednalo,“ řekl šéf ODS pro Novinky.cz.