S trasováním pomáhá přes 500 telefonistů včetně armádních hygieniků

Hygienikům v Praze, kde přírůstky nakažených novým koronavirem patří k nejvyšším v Česku, vypomáhá podle něj šest dalších hygienických stanic.



Proškolování nových telefonistů, kteří vypomáhají s trasováním infikovaných, začne v úterý. V první skupině bude šest desítek lidí. Jejich následné nasazení do praxe by mohlo být rychlé. „Když máme nového operátora, tak ho posadíme za počítač, má jednotný systém, a může okamžitě začít trasovat a vypomáhat dál,“ uvedl Dzurilla.



Podívejte se na krátkou zprávu o Chytré karanténě od vládního zmocněnce pro IT a digitalizaci @vdzurilla. V tom videu je všechno důležité, co byste měli vědět a na co se často ptáte. pic.twitter.com/0ZwogF0ye2