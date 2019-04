,S úrovní investic v Česku nejsem spokojen.‘ Zeman promluvil v čínské televizi

PRAHA Český prezident Miloš Zeman promluvil před svou středeční cestou do Pekingu v čínské televizi CCTV. Kritizoval nedostatek velkých čínských investic v Česku a chválil projekt Nové hedvábné stezky, který označil za „fantastický infrastrukturní projekt“, i spolupráci Číny s EU.

Takzvaná Nová hedvábná stezka, která má spojovat Čínu a Evropu, je podle Zemana pozoruhodným projektem, z něhož by Česká republika neměla být vynechána. Dle prezidenta by mohlo přes Česko vést například železniční spojení, které by dále směřovalo do Německa. Tuto varinatu chce Zeman probrat ve středu se svým čínským protějškem Si Ťin Pchingem. O Zemanových výrocích informoval server iDnes.cz.

Zeman je dle svých slov spokojen také s dalšími projekty. Líbí se mu například čtyři fungující letecká spojení mezi Čínou a Českou republikou a příprava pátého. „Česká republika se může stát něčím jako leteckým hubem pro Čínu v Evropě,“ uvedl podle iDnes.cz. Dalším styčným bodem česko-čínské spolupráce by podle něj měla být existence „bankovního hubu“, která spočívá v české kooperaci s Bank of China a dalšími čínskými bankami.

Prezident ovšem vyjádřil také nespokojenost s nízkými investicemi Číňanů v Česku, pro které nevidí důvod. V Číně se chce Zeman setkat s ředitelem firmy CITIC Group s tím, že by schůzka měla vést k úspěšnějším investicím. V minulosti sliboval Zeman, že čínské investice u nás dosáhnou dvou set miliard korun, ve skutečnosti jsou ale nižší. Za neuspokojivé je označil i premiér Andrej Babiš.

Evropská unie je ve vztahu k Číně dle Zemana rozdělená i kvůli případu firmy Huawei. „Některé země, možná z důvodu pouhého konkurenčního boje, tvrdí, že Huawei představuje bezpečnostní hrozbu,“ konstatoval prezident. Upozornil na to, že země jako Německo, Itálie či Maďarsko, naopak oznámily, že nemají žádné důkazy o problémech přístrojů značky Huawei. Právě Huawei vnímá prezident jako „velkého čínského investora, na kterého stále čekáme“.