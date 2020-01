Šabatová: Křeček jako kandidát na ombudsmana není šťastná volba

Brno Možnou kandidaturu jedenaosmdesátiletého Stanislava Křečka na ombudsmana nepovažuje veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová za šťastnou. Další dva kandidáty, tedy vládního zmocněnce u Evropského soudu pro lidská práva Víta Alexandera Schorma a advokáta Jana Matyse, má oba za stejně vhodné adepty. Šabatová to ve středu řekla novinářům po skončení tiskové konference. Její mandát končí za měsíc.

„Letos nastala neobvyklá situace, že kandidatura jedné kandidátky byla stažena, ale zbylé dva uchazeče považuji za možné kandidáty, nemám informace o tom, že by byli spojeni s nějakou politickou stranou, nebo bylo v jejich minulosti něco, co by je pro výkon funkce diskvalifikovalo,“ uvedla Šabatová.



Kandidaturu Stanislava Křečka, který se o funkci ucházel už v roce 2014, navrhne prezident Miloš Zeman. V úterý to po schůzce se Zemanem řekl předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS). „Nepovažuji to za šťastnou volbu,“ řekla pouze Šabatová. Uvedla, že víc se ke Křečkově kandidatuře vyjadřovat nebude.

Stanislav Křeček byl do loňského roku jejím zástupcem a opakovaně se neshodli. Opačný názor vyjádřil například v roce 2014 ve sledované kauze studentky, které škola nepovolila nosit hidžáb. Zatímco podle Šabatové škola dívku nepřímo diskriminovala, protože šátek je projevem náboženství, podle Křečka měla škola právo určit, jak mají žáci při výuce vypadat.

Senát i prezident mohou nominovat na ombudsmana po dvou kandidátech. Zeman zatím navrhl pouze poslankyni ANO a bývalou ministryni spravedlnosti Helenu Válkovou. Nominaci odmítla poté, co vyšlo najevo, že za minulého režimu spolupracovala na odborném článku s někdejším komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem, který se podílel na politických procesech s Miladou Horákovou či Rudolfem Slánským.

Loni v prosinci sdělil prezident v dopise poslancům, že druhý člověk, kterého chtěl na navrhnout, kandidaturu odmítl. Senát na funkci veřejného ochránce práv navrhl vládního zmocněnce u Evropského soudu pro lidská práva Víta Alexandera Schorma a advokáta Jana Matyse. Podle úterního vyjádření Jaroslava Kubery jejich kandidatura trvá.

Nového veřejného ochránce práv bude volit v únoru Poslanecká sněmovna.