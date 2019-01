‚Sabotáž je prostředek obrany i útoku.‘ Hořela policejní auta, anarchisté útoky velebili na webu

PRAHA Oslava šestnácti žhářských útoků, texty mířící proti podstatě současného společenského zřízení a škody na veřejném majetku. Zmíněné činy jsou předmětem anarchistické kauzy, která zamířila k soudu. Státní zástupce si došlápl na pět levicových aktivistů. Lidovky.cz mají obžalobu k dispozici. Hlavní líčení by se mohlo rozběhnout ještě v první půli letošního roku, případ projedná Okresní soud v Mostě.

„Z naší strany šlo o akt sabotáže a zasazení psychologického úderu nepříteli. Policie je instituce, která používá represi, aby utlumila odpor utlačovaných a stabilizovala kapitalistickou normalitu. Naší přímou akci považujeme za součást praxe, která má tuto normalitu destabilizovat, a vytvořit tak podmínky pro revoluční překonání kapitalistických vztahů,“ stálo v jednom z oslavných textů podle obžaloby, kterou Lidovky.cz prostudovaly.

Zmíněné komuniké údajně sestavil Lukáš Borl, jehož policie ztotožňuje s anarchistickou skupinou Sítě revolučních buněk. Provolání se vztahuje ke žhářskému útoku na dvojici policejních aut. Zápalné lahve vzplály v noci 19. ledna 2014 před policejní služebnou v Litvínově. Prohlášení se objevilo krátce po incidentu na internetu, čin obhajovalo a deklarovalo snahu Sítí revolučních buněk otřást stávajícím společenským pořádkem.

Podobná provolání se na webu objevila po každém z dalších patnácti žhářských útoků, které se odehrály v následujících měsících až do února 2016. Terčem devíti z nich byly policejní vozy, auta zahořela v Ústí nad Labem, na několik místech v Praze či v Olomouci. Čtyři útoky pak mířily na soukromá vozidla stojící před pražskou restaurací Řízkárna, jejíž majitel údajně nevyplácel mzdu několika zaměstnancům.

Některé pokusy žhářství reagovaly na postup státu vůči anarchistické scéně. Třeba když policie v prosinci 2014 poprvé vyklidila centrum Klinika, nebo po zátahu na skupinu chystající teroristický útok na vlak. „Ostrá slova, oheň, palné zbraně i výbušniny. To vše je součástí našeho boje. Revolučního boje proti násilí, které stát páchá, aby zachoval kapitalistickou mizérii,“ stálo v komuniké po zapálení policejního vozu v pražských Strašnicích.

Útoky na Řízkárnu a oslavná provolání

Auta sloužící k zásobování restaurace Řízkárna opakovaně hořela od března do června 2015. Po každém z útoků zveřejnil Borl podle státního zástupce podpůrné komuniké. „Auto a další vybavení restaurace si (majitel) pořídil díky nezaplacené práci svých zaměstnanců. Sabotáž je způsob, jak auta vyřadit z provozu, aby už nemohla sloužit k dalšímu vykořisťování a okrádání pracujících. Sabotáž je prostředek obrany i útoku.“

Z obžaloby vyplývá, že Borlovi měli při několika příležitostech pomáhat se šířením zmíněných provolání další obžalovaní - anarchisté Petr Sova, Lukáš Novák a také aktivista vystupující pod pseudonymem Tomáš Zelený. Sova, Novák a Zelený tak měli činit na různých webových platformách, jsou proto obžalovaní z podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka.

„Prostřednictvím internetu prezentoval ideologii, která hlásá vymezenou zášť k určité skupině osob a vyjadřoval zášť a nenávist vůči demokratickému právnímu státu v úmyslu působit destruktivně na stávající politickoekonomický systém,“ popisuje v obžalobě státní zástupce Václav Richter, v čem podle jeho závěrů spočívá provinění Borla, Sovy, Nováka a Zeleného ve výše uvedených incidentech.

‚V naprosté většině se považuje za nevinného‘

Policii se ve většině případů nepodařilo objasnit, kdo žhářské útoky spáchal. Byť se k nim prostřednictvím prohlášení nepřímo přihlásil Borl, kriminalisté mu prokázali jen tři z nich. Je tak obžalovaný i z poškození cizí věci. Státní zástupce mu k tomu v souvislosti s tlakem na majitele Řízkárny přidal vydírání. Obžaloval ho i z padělání veřejné listiny. Když ho policie v září 2016 sebrala, Borl měl mít u sebe falešný občanský průkaz.

Policejní akce Fénix Aktuální kauza je druhou větví policejní akce Fénix, při níž policie v dubnu 2015 sebrala několik podezřelých. Před soudem jich nakonec skončilo pět, byli mezi nimi i Petr Sova a Martin Ignačák.

Tato skupina měla chystat teroristický útok na vlak převážející vojenský materiál. Jenže konstrukci státního zástupce soudy rozbily, všechny obžalované pravomocně očistily. Podle rozsudků jednali Sova a spol. ve vleku policejní provokace.

„V naprosté většině se považuje za nevinného,“ přiblížil už dříve serveru Lidovky.cz právní zástupce Borla Pavel Uhl postoj svého klienta k verzi žalobce. Vinu nepřipouští ani aktivista Tomáš Zelený. „Policie se snaží udržet si jméno. Po tom všem, kdy nebyla schopná vypátrat žháře, si chce spravit reputaci na tom, že chytla někoho, kdo podle ní alespoň tématu psal nebo zveřejnil ta prohlášení,“ sdělil serveru Lidovky.cz.

V případu uvízl i anarchista Martin Ignačák. Podle žalobce spolu s Lukášem Novákem drželi několik desítek kusů různých titulů tematizujících anarchismus. Knihy chtěli údajně distribuovat s úmyslem podpořit svou myšlenku. Žalobce to vyhodnotil jako podporu a propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka. „Nejsem oprávněn poskytnout informace,“ sdělil serveru Lidovky.cz Ignačákův advokát Ondrej Štefánik.

„Výsledky vyšetřování plně postačují k tomu, aby všech pět obviněných bylo postaveno před soud,“ sdělil serveru Lidovky.cz státní zástupce Václav Richter, který skupinu obžaloval loni v prosinci. Kauzu dostala do rukou soudkyně Dagmar Šebková. „Do konce pololetí by mohla být věc nařízena,“ uvedla pro Lidovky.cz mluvčí mosteckého soudu Jitka Neterdová. Všem aktérům v případě uznání viny hrozí až deset let vězení.