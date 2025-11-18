Mimořádně znepokojivé, nesmíme být naivní, reaguje Fiala na sabotáž v Polsku

  14:16aktualizováno  14:21
Za pondělní sabotáží na polské železnici stály podle Varšavy ruské tajné služby. Dosluhující premiér Petr Fiala z ODS to označil za „mimořádně znepokojivé“. „Nesmíme být naivní a podceňovat rizika, kterým čelíme,“ napsal na síti X a dodal, že Rusko dlouhodobě oslabuje bezpečnost a stabilitu Evropy.
Prezident Petr Pavel přijal na jednání Petra Fialu. (5. října 2025)

Prezident Petr Pavel přijal na jednání Petra Fialu. (5. října 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

„Informace polských spojenců o tom, že za sabotáží na železniční trati Varšava-Lublin stály ruské tajné služby, jsou mimořádně znepokojivé,“ napsal Fiala.

Že za útokem stálo Rusko, nastínil v úterý mluvčí ministra-koordinátora zvláštních služeb Jacek Dobrzyński: „Ti, kdo si sabotáž objednali - a vše ukazuje na to, že to byly ruské zvláštní služby - by si velice přáli dozvědět se, kterým směrem se vyšetřování ubírá.“

Podle Fialy se Rusko i vůči České republice chová otevřeně nepřátelsky a dlouhodobě oslabuje bezpečnost a stabilitu Evropy. „Nesmíme být naivní a podceňovat rizika, kterým čelíme. Je naší povinností posilovat naši obranu, investovat do bezpečnosti, spolupracovat se spojenci a být připraveni čelit podobným útokům. Měla by to mít na paměti i nová vláda,“ vyzval budoucí kabinet.

Česká policie konkrétní opatření nechystá

Policie České republiky v reakci na sabotáž v Polsku prozatím neplánuje přijmout konkrétní opatření. „Informace vyhodnocujeme, jsme v úzkém kontaktu se zahraničními kolegy. Zvyšování stupně ohrožení terorismem ale zatím není v plánu. S tím by musela přijít vláda,“ vysvětlil pro iDNES.cz policejní mluvčí Ondřej Moravčík.

Železniční trať mezi Varšavou a Lublinem na východě Polska v pondělí dopoledne zničil výbuch. Nikdo nebyl zraněn. Na trati jezdí vlaky do Lublinu a Chelmu. Spojuje Varšavu s hraničním přechodem Dorohusk na polsko-ukrajinské hranici.

„Bohužel se potvrdila ta nejhorší podezření. Na trati Varšava-Lublin (obec Mika) došlo k sabotáži. Výbušné zařízení odpálilo a zničilo železniční trať. Na místě pracují záchranné složky a státní zastupitelství. Škody byly hlášeny i na stejné trati, blíže k Lublinu,“ oznámil v pondělí ráno polský premiér Donald Tusk.

Slíbil také, že Polsko dopadne pachatele bez ohledu na to, kdo za útokem stál.

Ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz uvedl, že armáda hlídá 120 kilometrů této trati, která vede k ukrajinským hranicím a po které podle ministerstva infrastruktury denně projede 115 vlaků.

