„Informace polských spojenců o tom, že za sabotáží na železniční trati Varšava-Lublin stály ruské tajné služby, jsou mimořádně znepokojivé,“ napsal Fiala.
Že za útokem stálo Rusko, nastínil v úterý mluvčí ministra-koordinátora zvláštních služeb Jacek Dobrzyński: „Ti, kdo si sabotáž objednali - a vše ukazuje na to, že to byly ruské zvláštní služby - by si velice přáli dozvědět se, kterým směrem se vyšetřování ubírá.“
Podle Fialy se Rusko i vůči České republice chová otevřeně nepřátelsky a dlouhodobě oslabuje bezpečnost a stabilitu Evropy. „Nesmíme být naivní a podceňovat rizika, kterým čelíme. Je naší povinností posilovat naši obranu, investovat do bezpečnosti, spolupracovat se spojenci a být připraveni čelit podobným útokům. Měla by to mít na paměti i nová vláda,“ vyzval budoucí kabinet.
Česká policie konkrétní opatření nechystá
Policie České republiky v reakci na sabotáž v Polsku prozatím neplánuje přijmout konkrétní opatření. „Informace vyhodnocujeme, jsme v úzkém kontaktu se zahraničními kolegy. Zvyšování stupně ohrožení terorismem ale zatím není v plánu. S tím by musela přijít vláda,“ vysvětlil pro iDNES.cz policejní mluvčí Ondřej Moravčík.
Železniční trať mezi Varšavou a Lublinem na východě Polska v pondělí dopoledne zničil výbuch. Nikdo nebyl zraněn. Na trati jezdí vlaky do Lublinu a Chelmu. Spojuje Varšavu s hraničním přechodem Dorohusk na polsko-ukrajinské hranici.
„Bohužel se potvrdila ta nejhorší podezření. Na trati Varšava-Lublin (obec Mika) došlo k sabotáži. Výbušné zařízení odpálilo a zničilo železniční trať. Na místě pracují záchranné složky a státní zastupitelství. Škody byly hlášeny i na stejné trati, blíže k Lublinu,“ oznámil v pondělí ráno polský premiér Donald Tusk.
Slíbil také, že Polsko dopadne pachatele bez ohledu na to, kdo za útokem stál.
Ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz uvedl, že armáda hlídá 120 kilometrů této trati, která vede k ukrajinským hranicím a po které podle ministerstva infrastruktury denně projede 115 vlaků.