Žlutý sníh i nánosy na autech. Do střední Evropy dorazil prach ze Sahary

Autor: ,
  20:38aktualizováno  20:38
Žlutý poprašek i netradičně zbarvený sníh. Do Česka ve čtvrtek dorazil saharský prach, který s sebou přineslo proudění z Afriky. Podle meteorologů se jemný písek usadí hlavně na kapotách aut, oknech a zábradlích po celé střední Evropě. Není vyloučeno, že prach obarví i sněhovou pokrývku.
Takto saharský prach zabarvil sníh v alpském lyžařském rezortu Anzére ve...

Takto saharský prach zabarvil sníh v alpském lyžařském rezortu Anzére ve Švýcarsku (6. února 2021) | foto: /APČTK

Na Evropu se žene saharský prach (5. února 2026)
Auto v Hodoníně, na který dopadl prach ze Sahary.
Saharský prach dorazil do Česka, zhoršuje ovzduší a zamlžuje oblohu. (30....
Takto saharský prach zabarvil písek v alpském lyžařském rezort Anzére ve...
5 fotografií

„Bylo vaše auto podivně zaprášené? Zbarvil se někde sníh dohněda? Všimli jste si slabší vrstvy na okenních parapetech nebo skle? Odpovědí je právě saharský prach,“ napsali meteorologové.

Fenomén vzniká při bouřích nad Saharou, při kterých se zvedne velké množství písku do vzduchu. Díky síle větru se pak písečný prach může dostat až do Evropy.

V České republice ho lidé poznají v podobě červenožlutého poprašku podobnému pylu na oknech či automobilech. V zimě se může napadaný sníh zbarvit do žluté, oranžové i hnědé barvy. Jindy zase lidé mohli pozorovat zabarvený déšť nebo nezvykle zamlženou oblohu.

Saharský prach se do Česka dostává opakovaně. O velikonočním víkendu v roce 2024 byla jeho koncentrace tak vysoká, že meteorologové na většině území vyhlásili smogový stav. Prach tehdy omezil i výkon solárních elektráren. Prach ze saharské pouště může také snižovat očekávané maximální teploty.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.