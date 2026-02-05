Žlutý sníh i nánosy na autech. Do střední Evropy dorazil prach ze Sahary

„Bylo vaše auto podivně zaprášené? Zbarvil se někde sníh dohněda? Všimli jste si slabší vrstvy na okenních parapetech nebo skle? Odpovědí je právě saharský prach,“ napsali meteorologové.
Fenomén vzniká při bouřích nad Saharou, při kterých se zvedne velké množství písku do vzduchu. Díky síle větru se pak písečný prach může dostat až do Evropy.
V České republice ho lidé poznají v podobě červenožlutého poprašku podobnému pylu na oknech či automobilech. V zimě se může napadaný sníh zbarvit do žluté, oranžové i hnědé barvy. Jindy zase lidé mohli pozorovat zabarvený déšť nebo nezvykle zamlženou oblohu.
Saharský prach se do Česka dostává opakovaně. O velikonočním víkendu v roce 2024 byla jeho koncentrace tak vysoká, že meteorologové na většině území vyhlásili smogový stav. Prach tehdy omezil i výkon solárních elektráren. Prach ze saharské pouště může také snižovat očekávané maximální teploty.