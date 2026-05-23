Na Česko se žene saharský prach, může snížit teploty. Mapa ukazuje, kde bude nejtepleji

V neděli odpoledne by se nad územím republiky měl společně s vysokou oblačností objevit saharský prach. Ten se aktuálně nachází nad západní Evropou. Kvůli vyšším koncentracím prachu v atmosféře mohu být odpolední teploty nakonec nižší než se předpokládá, uvádí Český hydrometeorologický ústav.
Pohled družice MTG na saharský prach nad západní Evropou. (23. května 2026) | foto: X - ČHMÚ

Nejvíce prachu bude ve výšce kolem dvou kilometrů nad zemí. „V přízemní vrstvě se projeví, pokud vůbec, jen minimálně,“ uvedli meteorologové.

Víkend přinese vysoké teploty, v neděli mohou dosáhnout až tropických 30 stupňů Celsia. V noci teploty klesnou k 14 až 9, v údolích ojediněle až k 7 stupňům. Vlna teplého vzduchu se do Česka sune od jihozápadu.

Model ICON EU, který má vyšší rozlišení než tradiční globální modely, už ale na neděli tropickou teplotu předpovídá. Konkrétně do Polabí, na Plzeňsko a částečně i na jižní Moravu.

Odpolední maxima v neděli dle modelu ICON EU.

