Šámal se ženou služebně navštívil i Thajsko. Šéf soudu Mazanec byl zdrženlivý

PRAHA Zatímco předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal služebně navštívil v doprovodu manželky soudkyně Mexiko, Thajsko či Izrael, šéf Nejvyššího správního soudu Michal Mazanec byl se svou životní partnerkou, rovněž soudkyní, pouze na konferenci na Slovensku. A další cesty neplánuje.

Mají stejné výhody a privilegia spojená s výkonem jedné z nejvyšších justičních funkcí v zemi. Stejně tak na jejich soudech pracují jejich partnerky. Přesto každý odlišně využívá nabídky ke služebním cestám do ciziny.

O výjezdech Pavla Šámala, předsedy Nejvyššího soudu, již LN podrobně informovaly. Nyní získaly údaje a vyjádření i od šéfa „sesterského“ Nejvyššího správního soudu Michala Mazance.

Jeho výkaz zahraničních cest od loňského října, kdy byl jmenován do funkce, obsahuje jedinou položku. Jde o návštěvu mezinárodní konference ve slovenském městě Sliač služebním vozem. Náklady na ubytování hradila partnerská organizace. Do Sliače zamířila také Mazancova partnerka, která je soudkyní Nejvyššího správního soudu.

„Šlo o jedno z pravidelných setkávání všech soudců správního kolegia NS SR a všech soudců Nejvyššího správního soudu, které má dlouholetou tradici a má charakter odborné konference o aktuálních otázkách správního soudnictví. Nějak jsem neviděl důvod zakázat Mgr. X. Y. (redakce její jméno zná, ale rozhodla se ho plné nezveřejňovat – pozn. red.), aby mohla jet s ostatními našimi soudci také,“ napsal LN předseda Mazanec.

K výjezdům do ciziny se staví obecně kriticky. „Na zahraniční služební cesty jezdím osobně velmi nerad, protože času je málo. Pokud váš dotaz míří k tomu, zda si hodlám za služební peníze užívat s partnerkou výletů do ciziny, sděluji, že jsem to nikdy neudělal, nedělám ani dělat nehodlám,“ dodal Mazanec.

Ze zákona sice má nárok na služební auto a jeho využití například k cestě na dovolenou, ale nikdy to podle svých slov neudělal.

Ostatně i předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský LN řekl, že do ciziny se ženou služebně necestuje. Sám se drží Evropy. „Pracovní cesty mají význam do zemí se stejnou právní kulturou a tradicí,“ poznamenal Rychetský. V podobném duchu – výhradně po Evropě a bez partnerů – jezdili také bývalá šéfka Nejvyššího soudu Iva Brožová či exšéf Nejvyššího správního soudu Josef Baxa.

Nejvyšší soud včera v reakci na zjištění LN publikoval text, v němž cesty předsedy Šámala v doprovodu jeho choti Milady i do vzdálenějších destinacích obhajuje. „Nejvyšší soud hodnotí všechny takto uskutečněné pracovní cesty soudců jako přínosné nejen pro vlastní instituci anebo české soudnictví, ale i pro celou Českou republiku, kterou předseda Nejvyššího soudu jako jeden z nejvyšších ústavních činitelů naší země reprezentuje,“ uvedl v prohlášení Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností.

Vyzdvihl i nezbytnost kontaktu se zahraničím. „Neúčastnit se takových setkání by s sebou přineslo mezinárodní izolaci. Stejně tak jako odmítání účasti na řadě mezinárodních konferencí, které se v Evropě a ve světě každoročně pořádají,“ dodal Tomíček.

Podle něj se to týká i návštěv v Mexiku či Thajském království, kam Šámalovi zavítali. „Předseda Nejvyššího soudu poznatky (z návštěvy v Mexiku) konkrétně využil při jednáních na Ministerstvu spravedlnosti ČR, kde se v roce 2017 problematika jmenování soudců, jejich vzdělávání a hodnocení opakovaně řešila, a taktéž s nimi podrobně seznámil radu Justiční akademie v Kroměříži, jejímž je členem,“ zdůraznil Tomíček.

Analogicky tomu podle něj bylo při návštěvě Bangkoku. Do Thajska zavítá každoročně přibližně 50 tisíc českých turistů. Podobné je to i naopak. „V případě, kdy se tito lidé dostanou do problémů, a tím může být například i nevědomé překročení zákonů, jsou dobré vzájemné vztahy obou zemí jedním z předpokladů rychlého a oboustranně seriózního hledání řešení,“ vysvětlil Tomíček.