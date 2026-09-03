Vláda neuspěla. Šámal zůstane soudcem v kauze Pavlovy kompetenční žaloby

Autor: ,
  9:37aktualizováno  9:47
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Prezident Petr Pavel na summitu NATO v turecké Ankaře. (7. července 2026)

Prezident Petr Pavel na summitu NATO v turecké Ankaře. (7. července 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Ústavní soudce Pavel Šámal.
Premiér Andrej Babiš (vlevo) a prezident Petr Pavel na summitu NATO v turecké...
Premiér Andrej Babiš na summitu NATO. (8. července 2026)
Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal.
126 fotografií
Pavel Šámal zůstane soudcem zpravodajem v řízení o kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Vyloučení Šámala z projednávání a rozhodování navrhla vláda, plénum Ústavního soudu jí však nevyhovělo. V žádném soudním řízení v Česku nelze soudce označit za podjatého jen kvůli jeho postupu v řízení, stojí v usnesení zpřístupněném na webu Ústavního soudu.

Prezident podal kompetenční žalobu kvůli svému nezařazení do delegace na summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře. Šámal se stal soudcem zpravodajem na základě rozvrhu práce. Plénum soudu ještě v červnu vydalo předběžné opatření, na jehož základě Pavel do Ankary odjel a summitu se zúčastnil.

O samotné kompetenční žalobě, která má definitivně vyjasnit pravomoc zastupovat stát navenek, soud teprve rozhodne. Dnes potvrdil, že kauza zůstává v režimu přednostního projednání.

Vládě na Šámalovi vadilo zejména to, že jí před vydáním předběžného opatření nedal možnost vyjádřit se k prezidentovu návrhu, a to přesto, že jinak s vládou ohledně žaloby komunikoval.

Z aktuálního usnesení plyne, že Šámal se necítí podjatý. Zvolený postup byl vědomý a odůvodněný, koordinovaný v plénu, tedy patnáctičlenném sboru všech soudců a soudkyň. Důvodem byla naléhavost věci. Summit v Ankaře se blížil a vláda by podle usnesení „jako kolektivní orgán zjevně nemohla být schopná se v řádu desítek hodin vyjádřit k návrhu na předběžné opatření“.

Ústavní soud zdůraznil, že námitka podjatosti nemůže být založená na procesním postupu soudce v řízení. „Toto pravidlo se ustáleně uplatňuje i v řízení před Ústavním soudem a není důvod z něj nyní činit výjimku; platí tedy i pro vládu. Vláda tudíž namítá podjatost soudce zpravodaje z důvodu, který podle právní úpravy a judikatury nemůže vést k vyloučení soudce,“ uvedl soud v usnesení pléna, pod kterým je podepsaný předseda soudu Josef Baxa.

Vláda nedoložila ani jiný důkaz subjektivní či objektivní podjatosti soudce Šámala. „Nic z tvrzení vlády pak nesvědčí o tom, že by soudce zpravodaj byl ve věci osobně zaujatý. Vláda ani nepoukázala na žádné další okolnosti, které by mohly vzbuzovat legitimní pochybnost o nestrannosti soudce zpravodaje. Nezbývá tak než uzavřít, že vládou vznesená námitka podjatosti není důvodná,“ uzavřel soud.

Zpravodaj u Ústavního soudu připravuje rozhodnutí a koordinuje procesní postup, nicméně hlasuje vždy sbor soudců a soudkyň, buď tříčlenný senát, nebo patnáctičlenné plénum, jako v tomto případě. „Je vždy na rozhodnutí pléna, zda návrhy soudce zpravodaje přijme, a plénum za tato rozhodnutí nese odpovědnost,“ uvedla mluvčí soudu Kamila Abbasi.

20. července 2026
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.