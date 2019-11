Sametové oslavy v cizině: galakoncert, módní přehlídka, muzikál o Havlovi či demonstrace

PRAHA Výstavy fotografií, koncerty, divadelní hry, debaty a vzpomínky na exprezidenta Václava Havla. Tak si krajané v zahraničí připomínají 30. výročí pádu komunistického režimu v Československu. Oslavy po celém světě přichystala Česká centra ve spolupráci s ambasádami a konzuláty.

Vrcholem oslav ve Spojených státech amerických bude páteční galakoncert kapely Spirituál kvintet, jejíž písně zněly v listopadu 1989 během sametové revoluce v ulicích a na náměstích českých a slovenských měst. V České národní budově v New Yorku zazpívá krajanům, diplomatům, umělcům, vědcům i studentům, kteří mají vztah k Česku. Do USA skupina zavítá podruhé, a to v předposledním roce své činnosti: příští rok oslaví své 60. „narozeniny“ a skončí.