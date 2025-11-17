Na plot u domu Tomia Okamury někdo pověsil ukrajinské vlajky, čin řeší policie

To, že událost vyšetřuje policie, potvrdil mluvčí pražské policie Jan Daněk.
„Je smutné, že si český státní svátek někteří aktivisté připomínají ničením veřejného a soukromého majetku,“ reagoval šéf SPD a Sněmovny Okamura.
„Po 14:00 hodině jsme přijali oznámení o posprejování vozovky, sloupků, koše, chodníku a umístění vlajek v barvách Ukrajiny na plot domu v ulici Nad Tejnkou. Věcí se budeme zabývat, zjišťovat výši škody a následně určíme právní kvalifikaci,“ řekl Daněk. Pokud by šlo o trestný čin poškození cizí věci, konkrétně sprejerství, hrozil by podle Daňka pachatelům trest odnětí svobody až na jeden rok. Vyhodnotí-li čin policie jako přestupek, mohou dostat pokutu.
K vyvěšení vlajek se v e-mailu, který obdržela Česká tisková kancelář přihlásila skupina, která o sobě uvádí, že jsou pamětníky událostí na Národní třídě v roce 1989 a říká si Sametoví pamětníci. „Nemůžeme zůstat neteční a touto malou akci vyjadřujeme svou nespokojenost s takovým chováním nových představitelů naší země,“ stojí v e-mailu.
Okamura nechal ze sněmovní budovy necelý den po svém zvolení odstranit ukrajinskou vlajku. Ta visela na sídle dolní parlamentní komory od začátku ruské vojenské invaze v únoru 2022 jako symbol podpory napadené zemi. Politici končící vládní koalice a Pirátů to označili za ostudný, zbabělý či hanebný krok. Okamura své rozhodnutí vysvětlil tak, že plní předvolební slib SPD o tom, že na českých veřejných budovách budou jen české vlajky.