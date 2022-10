Případ chodce blokujícího se vztyčeným prostředníčkem sanitku řeší policie

„My tu ten případ máme, a pokud zjistíme totožnost muže, tak ho předáme příslušnému orgánu k dořešení,“ řekl ve čtvrtek portálu iDNES.cz mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

Na videu, které na Twitteru zveřejnili v úterý večer středočeští záchranáři, je vidět, jak sanitku společnosti Trans Hospital plus ten den ráno na Palackého náměstí přímo u budovy ministerstva zdravotnictví blokuje šedovlasý muž s černou taškou přes rameno.

Ze záběrů je patrné, že dobře slyší a vnímá, že za ním jede sanitka, jde ale pomalu a klidně dál, dokonce mimo chodník po tramvajových kolejích. Protože sanitce v trase překáží, musí posádka přibrzdit.

Trvá pak přibližně pět sekund, než muž vozu uhne stranou a záchranáři můžou pokračovat v jízdě. Nakonec ještě chodec na řidiče ukáže vulgární gesto se vztyčeným prostředníčkem.

„Kdyby to udělal třeba někdo z mladých, ale tenhle člověk byl naprosto při smyslech a udělal to schválně,“ řekl Bořek Bulíček, provozní ředitel záchranné služby Trans Hospital plus. „Naše sanitky, které jezdí touto cestou, houkají už od půlky mostu. Muž musel sanitku slyšet. A i kdyby ne, poté už byla dva metry za ním a troubila na něj. Vztyčený prostředníček celou situaci naprosto pohřbil,“ dodal Bulíček.

„Když zjistíme totožnost toho muže, tak si ho předvoláme, vyslechneme ho, co k celé věci řekne, co uvede na svoji obhajobu. Následně vzhledem k tomu, že je v podezření z možného přestupku na úseku dopravy, bude celá věc předána správnímu orgánu k dořešení. Dotyčný orgán rozhodne o sankci,“ doplnil policejní mluvčí.

Bezprostředně po incidentu, kterou sanitka zachytila na palubní kameru, se záchranáři incidentem nezabývali, nebyl čas. S pacientem totiž spěchali do nemocnice, byl v ohrožení života.

„Jednalo se o staršího pána po operaci plic. Byl trvale připojený na kyslíku a jeho zdravotní stav se ten den zhoršil. Naše sanitka k němu vyjížděla ne jako převoz, ale jako záchranná služba. Pacienta naši pracovníci připojili na kyslík a vezli ho na Karlovo náměstí, kde měl domluvený příjem,“ uvedl Bulíček

Záchranáři policii záznam přímo nepředali, rozšířil se však velmi rychle na sociálních sítích. Podle Bulíčka nejde o první takový případ zdržení sanitky chodcem. Často za to podle něj může fakt, že lidé začnou zmatkovat. V případě tohoto muže však podle něj jde spíše o věc etiky než práva.