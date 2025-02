Poslanci couvají od pokut za urážky a lži v kampaních. Zkusí je jen zakázat

„Voliči sami při výkonu svého ústavního práva dokáží posoudit, kdo fauly ve volební kampani dělá a kdo nedělá,“ zdůvodnil Karel Haas z ODS pozměňovací návrh osmnácti poslanců ODS, KDU-ČSL a TOP 09, aby zveřejnění zjevně nepravdivé nebo hrubě urážlivé informace o kandidující straně nebo o jejím kandidátovi nebylo přestupkem, za nějž by hrozila až dvoumilionová pokuta.

„Aby výkonnou mocí, úředníky výkonné moci, byla posuzována férovost volebních kampaní, to nám opravdu nepřipadá správné ve spojení s tím, že by za přestupek v tomto směru byla stanovena poměrně velmi razantní sankce,“ řekl Haas při projednávání návrhu ve druhém čtení. O pokutě by totiž podle vládního návrhu měl rozhodovat Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí.

„Pojem urážlivá informace je extrémně vágní. Nejednoznačnost může vést k tomu, že i běžná kritika politických stran a hnutí nebo jejich kandidátů může být alespoň zpočátku označována za nepřípustnou,“ řekl místopředseda ANO Radek Vondráček.

„Poté, co byly zveřejněny billboardy, na kterých byl předseda hnutí ANO s prezidentem Ruské federace Putinem, nebo když o nás byla vedena na sítích antikampaň Rusko, pro tebe všecko, tak nyní tedy si kladu otázku: je to ta nepravdivá a nečestná kampaň? To teď bude přestupkem a dostala by za to ODS pokutu?“ poukázal na kampaň SPOLU. Z vládního návrhu by úplně vyhodil zmínku o sankci za urážlivé informace.

Ještě dál by šla poslankyně SPD Iveta Štefanová, podle níž by z návrhu o volebních kampaních měla zmizet i zmínka o tom, že nemají být zveřejňovány zjevně nepravdivé informace. Míní, že Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí nelze považovat za nestranný subjekt. „Jeho členové jsou voleni parlamentem, nejedná se tedy o zcela apolitický orgán a může být nakloněn vládní většině,“ tvrdí Štefanová.

Ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan dosud při projednávání vládního návrhu sankci za urážlivé či zjevně nepravdivé informace zveřejněné v kampani bránil. „Nezaměňujme to prosím s tím, že by to byla nadsázka, ironie, kritika vlády, opozice a obráceně. To přece je běžný prostředek kampaně, který je určitě odlišitelný od toho, co je hrubě urážlivá informace a zjevná lež,“ prohlásil Rakušan.

Poslanci za SPOLU s ním před konečným hlasováním o vládním návrhu, což by mělo být na březnové schůzi Sněmovny, chtějí jednat.

Mělo by být možné pokutovat lživé a urážlivé výroky v politické kampani? celkem hlasů: 154 Ano 55 %(85 hlasů) Ne 44 %(67 hlasů) Nevím, nemám na to názor 1 %(2 hlasy)

Michálek navrhuje povolit stranám a kandidátům jen jejich autentické účty

Při hlasování budou poslanci posuzovat i návrh šéfa poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka, který navrhl, aby každá strana i kandidát museli vystupovala pouze s autentickými účty.

„Za druhé navrhuji, aby každý občan měl větší práva, když se pohybuje na platformě jako je Facebook nebo X, měl možnost si zapnout autentický režim, v rámci kterého mu budou zobrazovány v době voleb pouze ty příspěvky, komentáře a ten obsah, který je tímto způsobem ověřen,“ navrhuje Michálek. Platforma, která by to nerespektovala, by mohla dostat pokutu určenou z jejího ročního celosvětového obratu.

„Jsou takové účty, které jsou téměř nerozlišitelné, protože někdo si založí více falešných účtů. Já si neumím představit, jak to ta platforma bude dělat,“ je k tomuto návrhu skeptický místopředseda ANO Radek Vondráček.

„Zobrazování jenom dovoleného obsahu mi připadá, jako bychom se vrátili před rok 1989,“ odsoudil Michálkův nápad poslanec SPD Radek Koten.