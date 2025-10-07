Kučerová zvolená za Piráty nenastoupí do Sněmovny. Rezignuje z osobních důvodů

Do Sněmovny nenastoupí Šárka Kučerová zvolená za Piráty v Olomouckém kraji. Rezignuje z osobních důvodů. Náhradníkem je místopředseda strany Martin Šmída. „Moc si vážím důvěry všech voliček a voličů, kterou mi dali. O to těžší je teď mé rozhodnutí rezignovat na poslanecký mandát. Poslední období bylo pro naši rodinu mimořádně náročné,“ napsala ve vyjádření.

Poslankyně Šárka Kučerová | foto: Piráti

„Služba veřejnosti vyžaduje plné nasazení – a já nechci slibovat něco, co jsem si uvědomila, že teď nemohu dělat na sto procent. Proto volím cestu, která je poctivá vůči vám i vůči mojí rodině,“ vysvětlila Kučerová s tím, že ovdověla a chce se plně věnovat synovi.

„V roce 2019 měl můj manžel těžkou mrtvici. Roky jsme bojovali o návrat k normálnímu životu, ale pak přišla další rána: i přes veškerou snahu se manžela podruhé nepodařilo zachránit. Zůstali jsme se synem sami – on přišel o tátu, já o partnera a oporu. Dlouho jsem fungovala jako ‚máma na telefonu‘, která řeší krizové situace místo normálního dětství pro syna. Kandidovala jsem s plným odhodláním pracovat – až do poslední chvíle jsem věřila, že to zvládnu skloubit,“ uvedla dále.

Po delším uvážení si vyhodnotila, že musí být se synem a věnovat se naplno jemu. „Potřebujeme být spolu jako rodina a parťáci,“ uzavřela.

Má naprostou důvěru, že Šmída bude řešit témata, se kterými šla do kandidatury a která by prosazovala.

Piráti ve sněmovních volbách získali devět procent a 18 mandátů, 15 z toho pro ženy. I po rezignaci Kučerové bude mít strana ve Sněmovně nejvyšší podíl žen, když jich mezi novými členy dolní komory bude 14.

