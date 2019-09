Šarochovo rozhodnutí uleví ČSSD, z hlediska preferencí už Babiš může jen ztratit, tvrdí analytik

PRAHA Rozhodnutí státního zástupce Jaroslava Šarocha, který navrhl zastavit stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) v kauze Čapí hnízdo, přineslo úlevu také sociální demokracii. Přestože verdikt ještě není konečný, může si ČSSD lehce oddychnout, neboť nebude muset dále obhajovat svou účast ve vládní koalici. V rozhovoru pro Lidovky.cz to tvrdí analytik agentury Kantar CZ Pavel Ranocha.

Lidovky.cz: Co udělá vývoj v případu s veřejným míněním?

Žádný velký efekt neočekávám. Máme tu dvě skupiny. Za prvé voliče ANO výrazně překrývající se s příznivci Andreje Babiše, kteří za tímto vývojem mohou vidět utvrzení v tom, že jejich favorit nic špatného neudělal. Právě to si oni celou možná dobu mysleli a považovali kauzu za nafouknutou. Na druhé straně jsou příznivci opozice, kteří sice mohou respektovat rozhodnutí, jež není konečné, ale také se mohou domnívat, že pokud jednání Andreje Babiše nebylo protiprávní, tak minimálně nebylo etické. Tento názor jim těžko někdo vyvrátí.

Lidovky.cz: Změní se tímto krokem, případně definitivním zastavením stíhání pozice Andreje Babiše? Přikloní se na jeho stranu více voličů?

Nemyslím si. Řekl bych, že potenciál ANO a Andreje Babiše, co se týče volební preferencí, je víceméně vyčerpaný. Dlouhodobě se ukazuje, že preference nikdy nešly přes 35 procent. Andrej Babiš už nemá moc kde vzít. Může leda ztratit.

Lidovky.cz: Kdyby naopak šéf Městského státního zastupitelství v Praze Martin Erazím, který má nyní případ na stole, trestní stíhání nezastavil a nařídil obžalování premiéra, zahýbala by tato skutečnost veřejností?

Pokud se to dostane až do této fáze a k soudu, tak to bude běh na dlouhou trať. Navíc tuto kauzu máme mezi námi tak dlouhou dobu, že jakékoliv další rozhodnutí, snad až na to finální, které je v nedohlednu, dle mého názoru nemá potenciál cokoliv ve veřejnosti měnit.

Andreje Babiše chce policie stíhat kvůli možnému dotačnímu podvodu při budování areálu Čapí hnízdo.

Lidovky.cz: Znamená to, že lidé si zvykli, že jim vládne trestně stíhaný premiéra?

Jednak si jistým způsobem zvykli, jednak oba názorové tábory už se tak jasně vydefinovaly a rozdělily, že k přelévání mezi nimi v podstatě nedochází. Těžko budeme přesvědčovat lidi z jedné strany, aby přešli na druhou stranu barikády.

Lidovky.cz: Jak by se případné zastavení trestního stíhání dotklo opozičních stran, které často kauzu Čapí hnízdo používají ke kritice premiéra?

Myslím, že jim to výrazně neuškodí. Snad jen v očích jejich odpůrců, ale to na preference nebude mít žádný vliv, protože pro ně jsou nedůvěryhodní již dlouhodobě. Neočekávám, že by se to podepsalo na volebním výsledku. Jiná témata musejí opoziční strany hledat dlouhodobě. Je vidět, že toto téma antibabiš nefunguje, není nosné, dostatečně silné. Na druhou stranu tato kauza není jediná, která se kolem Andreje Babiše točí. Pořád tu máme třeba ještě audit Evropské komise (podle něj je premiér ve střetu zájmů při čerpání peněz z evropských fondů, neboť má stále vliv na holding Agrofert, jejž přesunul do svěřenských fondů, pozn. red.)

Lidovky.cz: Nemohlo by případné Babišovo zproštění viny rovněž do budoucna otevřít dveře pro sestavení vládní koalice ANO s některými opozičními stranami, pro něž byla kauza Čapí hnízdo stěžejním problémem premiérova hnutí?

Nemyslím si, že by tohle mohla být záminka pro vytvoření jakékoliv koalice s hnutím ANO. Jak už jsem zmínil, není to jediný problém, který se kolem Andreje Babiše točí. Tenhle konkrétní případ by třeba skončil, ale důvodů, proč by opoziční strany do koalice nešly, je mnohem více.

Spíše se domnívám, že to je lehké vysvobození pro sociální demokracii, která musela neustále obhajovat to, že je v koalici s premiérem, který má tento potenciální problém. Možná si tak ČSSD v tomto ohledu lehce oddechla.

Farma Čapí hnízdo.

Lidovky.cz: Státní zástupce změnil na tuto kauzu právní názor? Jak toto působí na veřejnosti ve světle toho, že na jaře, poté, co policie předala spis státnímu zastupitelství s návrhem na obžalobu, došlo k výměně ministra spravedlnosti nebo toho, že premiér dlouhodobě prohlašuje, že v Česku si lze objednat trestní stíhání?

Pokud je vše, jak je mediálně prezentováno, pravda, dozorující státní zástupce bude muset velmi dobře vysvětlit názorovou změnu, otočku o 180 stupňů. Pokud to neudělá, bude to nahrávat spekulacím, že na něj mohly působit vnější vlivy.

Lidovky.cz: Pokud by nebyl premiér obžalovaný, proměnil by se i jeho vztah s prezidentem Milošem Zemanem, neboť by se už nemusel spoléhat na jeho případnou milost?

Tyto spekulace jsem zaznamenal, ale ani v tomto směru neočekávám změnu. Nemyslím si, že nadstandardní vztah Andreje Babiše k Miloši Zemanovi je motivovaný primárně možností udělení milosti v budoucnu. Pro Andreje Babiše je celkově vhodné vztah s Hradem nijak nenarušovat.