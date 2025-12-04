V plzeňské sauně našli mrtvého muže a ženu, nevysvětlené úmrtí tam řešili už loni

  11:50aktualizováno  12:15
V soukromé sauně v Plzni na Roudné ve čtvrtek ráno nalezli mrtvého muže a ženu. Na místě aktuálně pracují kriminalisté a koroner. Jak oba zemřeli, zatím policie nekomentuje.
V sauně v plzeňské čtvrti Roudná našli ve čtvrtek ráno dva mrtvé, muže a ženu. (4. prosince 2025) | foto: Martin Polívka, MF DNES

Podle serveru Krimi-Plzeň byli oba zemřelí nalezeni v pronajatém pokoji ve druhém patře. Žena byla už v místnosti před saunou, kam ji vytáhl svědek, který oba mrtvé našel, a muž ještě přímo uvnitř sauny.

„Mohu potvrdit, že jsme dnes ráno přijali oznámení o nálezu dvou mrtvých osob. Na místo míří koroner,“ potvrdila informaci policejní mluvčí Michaela Raindlová.

V sauně v plzeňské čtvrti Roudná našli ve čtvrtek ráno dva mrtvé, muže a ženu. (4. prosince 2025)

Mrtvými jsou devětadvacetiletý muž a o pět let mladší žena. Jak oba zemřeli, policie zatím nekomentuje. „Aktuálně probíhá ohledání zemřelých,“ vysvětlila Raindlová. Příčina jejich smrti tak zatím není známa.

Na místo vyjeli i zdravotničtí záchranáři. „Naším zdravotnickým operačním střediskem byly vyslány výjezdové skupiny, a to dvě RZP, rendez-vous s lékařkou a inspektor provozu. V objektu sauny byly nalezeny dvě osoby bez známek života a při bližším ohledání byly zjištěny u obou jisté známky smrti, tudíž naše lékařka konstatovala exitus a na místo byl povolán koroner,“ doplnil informace za záchrannou službu Luboš Bouček.

Nevysvětlené úmrtí a nahý pronásledovatel

Nejde přitom o první takový případ. Loni v červenci ve stejné sauně našli na podlaze bezvládné tělo zhruba čtyřicetiletého muže. Kriminalisté tehdy předběžně vyloučili cizí zavinění. Jak zemřel, nezveřejnili.

O privátní sauně psala redakce iDNES.cz také ve spojitosti s případem, kdy žena vylákala do sauny muže pod vidinou sexu. Tam však roztouženého zájemce její dva kumpáni zmlátili a ukradli mu všechny věci. Nahý muž se ale nechtěl jen tak vzdát a začal trojici pronásledovat. Když jednoho člena bandy doběhl, zavolali na naháče šokovaní sousedé policii.

„Policisté jsou tu dost často“

Podle dvou žen ze sousedství, jsou s domem, kde je sauna, pořád nějaké problémy. „Policisté jsou tu dost často. Chodí tam divný lidi. Říká se, že se tam chodí skrývat milenecké páry, ale také chlapi, kteří si chtějí užít s prostitutkami a také ho využívají uživatelé drog,“ shodly se obě ženy.

U každé sauny je postel a zařízení funguje ve velmi anonymním režimu. Nefunguje tam recepce, ale klienti se objednávají online. Dostanou číselný kód, který je opravňuje ke vstupu. Je to výhodné pro lidi, kteří nechtějí, aby se o nich vědělo.

Témata: sauna, smrt, policie

