Ministr práce a sociálních věcí za ANO Aleš Juchelka se ve Sněmovně před hlasováním o důvěře vládě ostře pustil do Pirátů. „Ivane, ty jsi zastavil stavby tady v České republice na několik týdnů, měsíců a ty stavební firmy kvůli tobě nestavěly ty byty a prodražilo se to všechno,“ vyčetl exministrovi pro místní rozvoj a bývalému šéfovi Pirátů Ivanovi Bartošovi.
Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka před hlasováním o důvěře vládě...

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka před hlasováním o důvěře vládě (13. ledna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Exministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL ve Sněmovně před hlasováním...
Předseda STAN Vít Rakušan před hlasováním o důvěře vládě Andreje Babiše (14....
Jan Gregor hovoří na tiskové konferenci Aliance pro rodinu v roce 2023 ve...
Bývalý premiér a předseda ODS Petr Fiala ve Sněmovně před hlasováním o důvěře...
Zatímco v úterý prezentovali své záměry členové nové vlády ANO, SPD a Motoristů sobě, ve středu většinou ve Sněmovně zaznívala kritika opozice.

A ministr Juchelka si to nakonec nenechal líbit. „To se nedá poslouchat. Opravdu. Tady jedno vystoupení za druhým tady útočí. My jsme byli jmenováni před měsícem, ani ne, 15. prosince, mezitím byly prázdniny a všechna vystoupení, která tady jsem slyšel, tak jsou samozřejmě skvělá, protože jsou vlastně obžalobou té minulé vlády Petra Fialy,“ prohlásil Juchelka.

„Vy Piráti jste zkazili bydlení v České republice. Vy dlužíte firmám stavebním 14 miliard korun, což bylo vypočítáno! Vy jste prodražili veškeré bydlení na metr čtvereční v České republice,“ mluvil zvýšeným hlasem ve Sněmovně ministr Juchelka.

Každým vystoupením si močíte do vlastního mraveniště, prohlásil naštvaný ministr Juchelka

A své vystoupení, kdy bylo znát, že je hodně naštvaný, zakončil zvoláním: „Vy tady každým svým vystoupením si močíte do svého vlastního mraveniště.“

Bartoš, kterého bývalý premiér Petr Fiala z ODS vyhodil z vlády kvůli nepovedené digitalizaci stavebního řízení a Piráti v reakci opustili pětikoalici a odešli z vlády, si Juchelkovu kritiku nenechal líbit.

„Já jsem rád, že tady citujete pana Trinity Bank Kovandu pravděpodobně. Já budu fakt rád, když mi někdo ukáže, kolik české firmy tratily na digitalizaci stavebního řízení. Jednou to bylo 40 miliard, podruhé to bylo 14 miliard. Já jsem se dočetl, že produkce bytové výstavby roste, ekonomiku táhne stavebnictví, i stavebnictví rezidenční, nejenom komerční. Ty systémy podle analýzy ministerstva místního rozvoje fungují,“ ohradil se Bartoš.

„Já jsem za dva a půl roku podpořil pět tisíc bytů s levnějším nájmem navíc a připravili jsme programy za 60 miliard ve všech obcích to není málo,“ řekl bývalý šéf Pirátů.

Richterová vyčítala Juchelkovi, že má šéfporadce z extrémní genderové neziskovky

Šéfka poslanců Pirátů Olga Richterová vyčítala ve Sněmovně Juchelkovi to, že je jeho hlavním poradcem Jan Gregor, který byl místopředsedou Aliance pro rodinu.

„Neříkala tato vláda, že bude proti politickým neziskovkám?“ zeptala se před hlasováním o důvěře vládě ANO, SPD a Motoristů sobě. Gregor je podle ní z ideologicky extrémní genderové neziskovky, za kterou označila Alianci pro rodinu.

Na hlasování o důvěře vládě ani ve středu nedojde. Jednání Sněmovny bude, stejně jako v úterý, přerušeno v 21 hodin a debata před hlasováním bude pokračovat také ve čtvrtek.

Výsledek hlasování je přitom všem dopředu jasný. Vládu Andreje Babiše podporuje 108 poslanců ANO, SPD a Motoristů sobě a důvěru Sněmovny tak i přes výhrady opozice získá. K získání důvěry navíc stačí vládě hlasy nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Ivane, stavební firmy kvůli tobě nestavěly byty, vyčetl Juchelka Pirátu Bartošovi

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka před hlasováním o důvěře vládě...

